Bourse de Francfort: le Dax sans élan (+0,18%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,18%, sur fond d'optimisme commercial, mais freinée notamment par le renforcement de l'euro.

Vers 07H30 GMT, l'indice vedette progressait de 22,70 points, à 12.550,12 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,47% à 2.733,59 points.

"Si l'optimisme règne à Wall Street en raison de l'accord commercial entre le Mexique et les Etats-Unis, les investisseurs européens font preuve de plus de retenue", commente Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"Les incertitudes autour du Brexit et les tensions entre l'Italie et l'Union européenne pèsent sur l'ambiance de notre côté de l'Atlantique, et l'euro fort pèse sur les marchés", ajoute-t-il.

Côté indicateurs, le moral des consommateurs allemands devrait très légèrement reculer en septembre, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK publiée mercredi, malgré un rebond des attentes sur la conjoncture alimenté par la croissance solide de la première économie européenne.

Du côté des valeurs, Allianz profitait légèrement (+0,48% à 188,26 euros) d'une note favorable des analystes de la Société Générale, qui ont relevé le cours cible de 195 euros à 215 euros, recommandant l'achat du titre de l'assureur allemand.

Les valeurs automobiles progressaient légèrement après l'annonce de l'accord commercial outre-Atlantique: Volkswagen prenait 0,38% à 143,92 euros, BMW 0,40% à 84,73 euros et Daimler 0,18% à 56,40 euros.

Volkswagen a d'ailleurs annoncé mercredi la prise d'une participation minoritaire dans FDTech, entreprise allemande d'une trentaine d'employés spécialisée dans les technologies de conduite autonome.

Le premier groupe automobile mondial avait annoncé la semaine dernière un plan d'investissement de 3,5 milliards d'euros d'ici à 2025 pour "son offensive numérique", incluant le développement de logiciels avec l'objectif de parvenir à une flotte de véhicules "entièrement connectés".

La plus petite capitalisation boursière de l'indice, Commerzbank, reculait de 0,19% à 8,37 euros. Chaque séance qui passe rapproche la deuxième banque allemande de la sortie du Dax, l'opérateur boursier Deutsche Börse devant faire connaître sa décision le 5 septembre.

afp/rp