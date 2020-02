Bourse de Francfort: le Dax toujours à l'équilibre (-0,01%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi à l'équilibre pour le deuxième jour de suite, le Dax cédant 0,01% dans un marché atone, gardant un oeil sur l'évolution de l'épidémie du nouveau coronavirus.

L'indice vedette a reculé de 1,22 points pour finir à 13.744,21 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,14%, à 29.214,88 points.

"Il n'y a pas de réelle dynamique pour les valeurs allemandes" note Andreas Lipkow, de Comdirect. "Le danger de mauvaises nouvelles en provenance de Chine reste présent pour le marché."

- VOLKSWAGEN (-1,21% à 170,46 euros): le groupe a proposé vendredi de payer 830 millions d'euros pour solder un grand procès qui l'oppose à plus de 400.000 clients demandant réparation pour leurs voitures équipées de moteurs diesels truqués, même si les négociations avec l'association regroupant les requérants ont pour l'heure échoué. Le constructeur a également fait état de ventes en baisse de 5% en janvier, notamment en Chine (-11% sur un an), où les congés du nouvel an lunaire avaient été prolongés en raison du nouveau Coronavirus.

- WIRECARD (-3,47% à 138,90 euros): le prestataire de services de paiement est en bas du tableau après avoir pourtant annoncé vendredi une progression de 38% du chiffre d'affaires en 2019, année marquée par plusieurs allégations de fraude dans la presse qui ont secoué le titre en Bourse. Le bénéfice opérationnel (EBITDA) a lui grimpé de 40% à 785 millions d'euros, toujours selon des chiffres provisoires.

- DEUTSCHE BANK (-0,02% à 10,19 euros): le titre de la première banque allemande, en forte progression de 7% cette semaine et de près de 50% depuis janvier termine cette semaine au dessus du cap symbolique des 10 euros qu'elle avait franchi à la baisse depuis mai 2018.

afp/fr