Bourse de Milan : Le FTSE MIB se rapproche des sommets

Source : Zonebourse.com

Cette semaine, nous allons nous pencher sur les dossiers Stellantis et Moncler, des valeurs qui ont fait parler d’elles récemment.

Stellantis est l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Né du mariage de Peugeot et de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), le groupe vend des véhicules pour les particuliers, des utilitaires et des équipements automobiles, et propose également des solutions de financement. Après une légère baisse sur le mois d’avril, le cours de bourse se reprend, l’action gagne 16.6% sur le mois de mai. Goldman Sachs est à l’achat, avec un objectif de cours revu à la hausse, qui passe de 20 à 21€. Le groupe Stellantis veut renégocier les contrats des concessionnaires de ses 14 marques pour moderniser son réseau. Le groupe souhaite à l’avenir un modèle de distribution durable, qui tient compte de l'électrification des modèles, et des nouveaux modes de vente, notamment en ligne. A noter également que Aramis Group, détenu en majorité par Stellantis, fera son entrée en bourse prochainement, tout en maintenant la participation majoritaire de Stellantis.

L'entreprise Moncler signe une performance de 12.8% sur deux semaines. Remo Ruffini, le CEO, a affirmé jeudi qu’il ne s’attendait pas à un rachat des petites valeurs italiennes par des grands groupes. En effet, même si le secteur du luxe est dominé par les grands groupes comme LVMH et Kering, et malgré la pression des investisseurs qui voient Moncler comme une cible potentielle, le directeur de Moncler ne voit pas de rachat possible en Italie. Il dit que culturellement, ce sont des entreprises familiales, depuis 4 à 5 générations. Pour lui, il est donc difficilement imaginable qu’une entreprise lâche prise. De son côté, il n’est pas affecté par les enjeux, et se concentre simplement sur la rentabilité de son entreprise, restant ouvert à toute solution qui irait dans ce sens. Elle se paye actuellement 41.8 fois ses bénéfices.