Bastien Debailleul Analyste
Bourse de Paris : Des parcours disparates entre indices 06/08/2021 | 08:57

Quelles sont les performances des différents indices français ? Faut-il privilégier les entreprises à la plus grande capitalisation ? Investir dans les small caps permet-il d'obtenir de meilleures performances sur le long terme ? Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous nous penchons sur les performances des indices CAC 40, Next 20, Mid 60, Small et PME. Le plus connu est bien entendu le CAC 40, qui comprend les 40 entreprises françaises les mieux classées. Il est pondéré par capitalisation flottante. Le CAC Next 20 reprend les 20 entreprises suivantes qui ne font pas partie du CAC 40. Ensemble, ces deux indices forment le CAC Large 60. De son côté, le Mid 60 se concentre sur les 60 positions suivantes, qui ont donc des capitalisations plus petites. Il vient s'ajouter au Large 60 pour former l'indice SBF 120. Même si le CAC Small est assez peu utilisé, l'indice comprend des entreprises dont la capitalisation est plus petite que le Mid 60. Souvent, on parle du CAC Mid & Small, qui reprend ces deux indices. Pour finir, l'indice CAC PME contient 40 entreprises de petite taille, éligibles au PEA PME, et qui sont les plus échangées. Du côté des performances, tout dépend de l'échelle de temps, mais deux des indices précités semblent tout de même faire moins bien que leurs homologues. Dans un premier temps, basons-nous sur 5 ans. Tous les indices sur le graphique sont dividendes net réinvestis. Le CAC 40 domine, suivi par le Next, le Mid et le Small sans grande distinction de performances. Le PME est à la traîne, et après plusieurs années de sous-performance, l'indice plonge depuis janvier. Source : Zonebourse.com Je vous épargne les variations sur 3 ans, qui sont sensiblement les mêmes. Concentrons nous maintenant sur les variations depuis début 2020. Alors que le Next 20 avait pris de l'avance, tous les indices ont plongé sans distinction en mars. A quelques variations près, les différents indices ont évolué de la même manière jusqu'en novembre 2020. Ce sont ensuite les Small et PME qui ont pris le pas, affichant des performances bien meilleures jusqu'à mi-janvier. Source : Zonebourse.com Enfin, la variation du premier semestre est toute autre. Alors que les Small et PME avaient surperformé en 2020, les PME ont subi une baisse de l'ordre de 20%. Le CAC 40 est repassé en tête, suivi de près par les Small. Les Mid affichent une performance très correcte, dans les pas des premiers. En revanche, le Next 20 est décevant, et sous-performe de presque 20% le CAC 40. Source : Zonebourse.com Pour conclure, le CAC "classique" offre une performance plus stable sur le long-terme, mais aussi plus élevée. Les Smalls ont su également offrir de très bons rendements depuis novembre dernier. En revanche, elles sont plus volatiles et ne surperforment pas nécessairement sur le long-terme. Le Next 20 n'a pas d'avantage réel et se retrouve en queue de peloton. Enfin, les PME sont très volatiles et il n'apparaît pas opportun (sauf connaissances du secteur et valeur avec des fondamentaux solides) de s'y exposer.

© Zonebourse.com 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC SMALL(TRN) -0.02% 20610.81 18.99% FRANCE CAC 40(TRN) 0.33% 14634.25 23.29% FRANCE CAC MID 60(TRN) 0.59% 24533.28 15.74% FRANCE CAC NEXT 20 (TRN) 0.46% 19654.64 8.49% FRANCE CAC PME (TRN) -0.23% 1164.11 -8.17%