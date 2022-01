Bourse : le marché a de l'appétit pour les dividendes et la faible volatilité

L'essentiel :

Sur les marchés actions, l'énergie a marqué le pas , tandis que l'immobilier et la consommation de base ont tenu le choc.

, tandis que l'immobilier et la consommation de base ont tenu le choc. La " value " fait toujours recette, même si la prudence des investisseurs est illustrée par la solidité des stratégies basées sur les dividendes et la faible volatilité .

" fait toujours recette, même si la prudence des investisseurs est illustrée par la solidité des stratégies basées sur les et la . Les métaux industriels ont reculé la semaine dernière, ce qui signale une petite dissonance avec le reste du secteur.

Neuf des onze principaux secteurs ont baissé la semaine dernière. L'énergie, star du début d'année, a marqué le pas. Les deux secteurs qui ont connu une petite inflexion positive sont l'immobilier et les biens de consommation de base. Mais on parle uniquement de frémissements.

Côté styles d'investissement, les stratégies "Quality" (qui privilégient les actions de qualité) et "Momentum" (qui mise sur les actions dont les cours ont progressé fortement sur la période antérieure) ne fonctionnent pas en 2022, pas plus que "Growth" (actions de croissance). Sans surprise, c'est la "Value" (sociétés décotées) qui surnage, avec "Dividend Yield" (les aristocrates du dividende). Il faut aussi souligner que sur la semaine passée, toutes les stratégies étaient dans le rouge, les meilleurs résistances provenant du "Dividend Yield" et surtout du "Minimum Volatility" (des valeurs plus stables affichant en particulier un bêta moins élevé que la moyenne).

Matières premières

Le secteur des matières premières croît toujours en 2022, mais on a assisté à une inflexion sur les métaux industriels (aluminium, cuivre, nickel, zinc et plomb) la semaine dernière, comme l'illustre le graphique. L'énergie se porte toujours comme un charme.

Sur le marché des changes, l'euro a reculé face au dollar et au franc la semaine dernière, mais s'est légèrement renforcé contre la livre sterling. Le yen a poursuivi sa remontée contre dollar.