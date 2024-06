L'instabilité politique actuelle en France, qui pourrait perdurer dans les mois qui viennent, a commencé à saper la confiance des investisseurs envers les actions européennes. Il y a plusieurs moyens de le mesurer. Nous vous en proposons un, relativement simple, sous la forme d'un indice qui suit les valeurs européennes qui réalisent une grosse part de leurs revenus sur le vieux continent. Le graphique montre que la sousperformance a déjà démarré.

L'indice MSCI Europe with Europe Exposure (MSCI Europe avec Exposition à l'Europe, en bon français), est un indice dérivé de l'indice MSCI Europe qui comprend uniquement les sociétés dont la plus grande proportion des revenus provient des pays européens. L'indice comprend 173 valeurs. Sur les 5 dernières années, l'indice a surperformé le MSCI Europe (44% vs 34%). Sur 10 ans en revanche, crise de la zone euro oblige, il sousperforme le MSCI Europe et le MSCI World.

L'indice des entreprises exposées à l'Europe souffre depuis le début du mois

Mais la partie qui nous intéresse le plus est la période récente, illustrée par le graphique ci-dessus. Depuis le début du mois de juin, l'exposition à l'Europe est un clair vecteur de sousperformance (+0,5% pour le MSCI Europe vs -3,6% pour le MSCI Europe with Europe Exposure). Comme nous le soulignons depuis quelques jours, les remous politiques en France entraînent une prime de risque plus élevée pour les actifs exposés à la zone euro. Plusieurs banques d'affaires américaines ont d'ailleurs recommandé à leurs clients d'infléchir leur allocation d'actifs au détriment de l'Europe.

Voici la liste des dix plus grosses valeurs de l'indice :

Sans surprise, les financières pèsent 44% de l'indice, parce que les banques et les assureurs chassent sur leurs propres terres. Les utilités (14%) et les pétrolières (9%) sont largement représentées. Les industrielles aussi, surtout parce qu'elles hébergent les concessionnaires comme Vinci ou Aéroports de Paris. Géographiquement, la France est aux premières loges, ce qui est un double avertissement pour la Bourse de Paris.

Si vous cherchez un vecteur pour suivre l'évolution des entreprises qui sont très exposées à l'Europe, conservez cet indice dans un coin.