Bourse suisse: Tecan Group remplacera Sunrise au sein de l'indice SMIM

Zurich (awp) - L'acquisition prochaine de Sunrise par le câblo-opérateur zurichois UPC Suisse, filiale du géant Liberty Global, entraîne des changements au niveau de la composition de deux indices de la Bourse suisse. A compter du 16 octobre, l'opérateur zurichois sera remplacé par Tecan Group sur le SMIM, alors que Swissquote intégrera le SPI Mid indique vendredi SIX, le groupe de services financiers en charge de l'exploitation de la Bourse suisse.

Pour mémoire, Liberty Global, via UPC Suisse, détient désormais une participation de 81,98% au terme de son offre publique d'acquisition lancée sur Sunrise. Au total, UPC Suisse a acquis plus de 37,1 millions d'actions Sunrise correspondant à 81,98% des droits de vote et du capital-actions du numéro deux helvétique des télécommunications, ont annoncé vendredi les deux sociétés dans une annonce provisoire du résultat intermédiaire.

L'annonce définitive du résultat intermédiaire doit être publiée le 14 octobre. La période supplémentaire d'acceptation de dix jours débutera le lendemain. Une fois l'opération sous toit, il est prévu de décoter le titre Sunrise.

