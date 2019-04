Bourses: Hong Kong et Shanghai en forte hausse, un indice chinois rassure

Shanghai (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé lundi en forte hausse, après une série d'indices manufacturiers encourageants pour la deuxième économie mondiale et sur fond d'optimisme persistant sur les discussions commerciales sino-américaines.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a terminé sur une progression de 1,76% à 29'562,02 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a clôturé en hausse de 2,58% à 3170,36 points, tandis que celui de la Bourse de Shenzhen, deuxième place du pays, engrangeait 3,57% à 1755,67 points.

Les marchés ont été soutenus par l'ambiance apaisée qui semblait entourer les discussions commerciales avec les Etats-Unis, alors que le principal négociateur de Pékin est attendu à Washington cette semaine.

Mais deux indicateurs d'activité dans l'industrie manufacturière chinoise ont aussi revigoré les indices.

L'indice des directeurs d'achats publié lundi par le groupe de médias Caixin s'est établi en mars à son meilleur niveau depuis juillet 2018.

La veille, le même indice calculé par le gouvernement chinois s'était inscrit en hausse après quatre mois de baisse.

"Il y a désormais une bonne chance que la croissance chinoise atteigne son point le plus bas un peu plus tôt que nous le pensions" et rebondisse par la suite, a commenté Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Pékin a annoncé le mois dernier pour 2019 un objectif de croissance du PIB compris entre 6% et 6,5%, après 6,6% en 2018, qui était son score le plus faible depuis 28 ans. Le gouvernement a annoncé des mesures de soutien à l'économie, notamment des baisses de charges pour les entreprises et de la TVA.

afp/buc