Bourses: Hong Kong et Shanghai en progrès, dans l'attente de la croissance

Shanghai (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont progressé mardi après avoir terminé en repli la veille, guettant désormais la publication des données sur la croissance chinoise.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé en hausse de 1,07% à 30.129,87 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a bondi de 2,39% à 3.253,60 points, et la Bourse de Shenzhen, deuxième place du pays, a grimpé de 2,09% à 1.760,02 points.

Faute d'éléments saillants pour orienter les marchés, les investisseurs ont commencé timidement la séance, après la publication des résultats mitigés des banques américaines Goldman Sachs et Citigroup qui ont occulté les bons résultats de JP Morgan en fin de semaine précédente. Mais le marché a retrouvé au fil de la journée la tendance haussière qui caractérise l'année jusqu'ici.

C'est désormais le chiffre de la croissance chinoise qui est attendu, après des indicateurs incitant à un certain optimisme concernant la deuxième économie mondiale, notamment l'activité manufacturière, l'inflation ou le commerce.

"Les indicateurs aussi bien chinois qu'américains ont régulièrement été positifs, laissant envisager que les choses n'aillent pas aussi mal que ce que les prophètes de malheur annoncent", a estimé l'analyste de OANDA Jeffrey Halley. "Cela dit, une résolution des problèmes commerciaux entre Etats-Unis et Chine doit être trouvée avant de pouvoir dresser un tableau plus complet de ce que 2019 réserve à l'économie mondiale."

Côté valeurs, les technologiques ont plutôt progressé: le poids lourd Tencent a gagné 1,39% à 393,60 dollars hongkongais (HKD) et Lenovo 1,14% à 7 HKD.

En Chine continentale, "les banques ont été performantes parce que la valorisation globale du secteur est plutôt basse, cela a attiré quelques flux de capitaux", a relevé Zhang Qi, analyste pour Haitong Securities.

China Pacific Insurance Group a progressé de 4,48% à 37,55 yuans et Ping An Insurance Group de 4,10% à 85,01 yuans, tandis que Industrial and Commercial Bank of China a pris 3,27% pour s'établir à 6 yuans.

afp/jh