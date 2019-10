Bourses: Tokyo et Hong Kong en hausse, Shanghai et Shenzhen en baisse

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont évolué différemment en fonction de facteurs locaux mercredi, Tokyo s'offrant une nouvelle séance positive quand les places chinoises ont plutôt tiré vers le bas.

Au Tokyo Stock Exchange, les résultats encourageants d'entreprises aux Etats-Unis ont donné de l'entrain aux investisseurs, de même que l'affaiblissement du yen.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 1,20%, soit plus de 265 points, à 22.472,92 points, au plus haut cette année.

L'indice élargi Topix s'est élevé de son côté de 0,70%, à 1.631,51 points.

La place tokyoïte avait déjà nettement progressé mardi, en dépit du typhon qui a endeuillé le Japon durant le week-end.

En chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,41%, à 2.978,71 points, et celui de Shenzhen 0,38%, à 1.635,65 points.

Les donneurs d'ordres craignent un resserrement monétaire après des chiffres de l'inflation plus forts que prévu en septembre, selon des courtiers.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng, a de son côté, gagné 0,61% à 26.664,28 points.

Du côté des valeurs

A Tokyo, les principaux secteurs ont été bien orientés, sociétés de finance et fabricants de matériaux en tête.

FANUC ET MHI: les actions des entreprises d'équipements industriels étaient particulièrement recherchées mercredi, dont le spécialiste des bras robotisés Fanuc (+3,35% à 20.695 yens) ou le groupe diversifié Mitsubishi Heavy Industries (+1,88% à 4.399 yens).

RUÉE SUR LES TOILETTES: les entreprises de construction et équipements divers pour l'habitat étaient encore parmi les plus achetées, les investisseurs tablant sur des commandes massives après les dégâts provoqués par le typhon Hagibis dans l'archipel: Lixil (sanitaires) a gagné 3,14% à 2.005 yens et son concurrent Toto 2,17% à 4.235 yens tandis que le fabricant de climatiseur Daikin progressait de 0,79% à 14.555 yens.

SOFTBANK GROUP DÉVISSE: l'action du géant de l'investissement dans les technologies montait nettement en début de journée (+1,99% à 4.343 yens), mais le titre, très surveillé, a changé de direction en séance pour terminer en baisse de 0,18% à 4.250 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de baisser nettement face au dollar, qui valait 108,62 yens mercredi vers 08H00 GMT, contre 108,32 yens mardi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était aussi en repli face à l'euro, à 119,85 yens pour un euro contre 119,48 yens la veille.

La devise européenne grimpait aussi vis à vis du billet vert, à 1,1034 dollar vers 08H00 GMT contre 1,1031 dollar mardi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui évoluaient positivement jusqu'en milieu d'après-midi à Tokyo, sont retombés en fin de journée, après avoir déjà reculé lundi et mardi face à la tournure prise par les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis: à 08H00 GMT, le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,15%, à 52,74 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,15% également, à 58,64 dollars.

afp/jh