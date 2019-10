Bourses asiatiques: Hong Kong en baisse, la Chine continentale en congés

Paris (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé la semaine en baisse vendredi dans une actualité toujours marqué par une vague de contestation, alors que les marchés de Chine continentale étaient fermés pour cause de festivités des 70 ans du régime.

Au Japon, l'indice vedette de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, a gagné 0,32% à 21.410,20 points, mais a perdu 2,1% sur la semaine. Quant à l'indice élargi Topix, il a pris 0,26% à 1.572,90 points vendredi, mais termine en baisse de 1,95% par rapport à la semaine précédente.

A Hong Kong, les autorités ont invoqué vendredi une loi d'urgence qui n'avait plus été utilisée depuis 1967 pour interdire le port du masque lors de manifestations. L'objectif est de mettre un terme à quatre mois d'une contestation sans précédent, mais les investisseurs craignent que cela ne pousse à de nouvelles protestations.

Alors que les marchés de Chine continentale sont restés fermés vendredi, l'indice Hang Seng a terminé en baisse de 1,11%, à 25.821,03 points.

Du côté des valeurs

- SONY ET NINTENDO EN HAUSSE - Les deux valeurs japonaises ont progressé respectivement de 1,08% à 6,215 yens et de 1,18% à 6,995 yens.

- LES FINANCIERES DANS L'ATTENTE - Les valeurs financières, plus sensibles à la conjoncture, s'affichaient à l'inverse en baisse notamment Mitsubishi UFJ Financial (-0,77% à 537,7 yens) ou Sumitomo Mitsui Financial (-0,57% à 3,647 yens). "Tous les yeux sont tournés vers les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis" qui doivent être publiés plus tard vendredi, a expliqué Yoshihiro Okumura, de Chibagin Asset Management.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 9h25 GMT, le dollar se négociait à 106,76 yens, contre 106,92 jeudi, tandis que l'euro valait 117,22, stable par rapport à la veille. La monnaie européenne s'affichait en petite hausse puisqu'un euro valait 1,0979 dollar, contre 1,0965 la veille.

Les cours du pétrole évoluaient à la hausse vendredi: vers 09H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI s'appréciait de 0,97% à 52,87 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,23% à 58,32 dollars.

