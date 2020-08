Bourses asiatiques: Tokyo plein d'entrain, Hong Kong repart en baisse

Tokyo (awp/afp) - Les grandes Bourses asiatiques ont pris des directions opposées mardi, Tokyo terminant en nette hausse après des informations encourageantes sur le front du coronavirus et Hong Kong finissant en berne malgré un début de réchauffement des relations commerciales sino-américaines.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a progressé de 1,35% à 23'296,77 points, tandis que l'indice élargi Topix s'est apprécié de 1,13% à 1625,23 points.

Les investisseurs ont suivi la tendance de la veille à la Bourse de New York, dopée par l'autorisation aux Etats-Unis d'un traitement expérimental contre le Covid-19 par transfusion de plasma sanguin de personnes guéries. Par ailleurs, la Maison Blanche envisage une procédure d'autorisation accélérée pour le vaccin développé par le britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a rapporté le Financial Times.

La capitale japonaise a aussi recensé lundi son plus faible nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au Covid-19 depuis début juillet (95 nouveaux cas), un autre signe encourageant pour les investisseurs.

Les inquiétudes sur la hausse mondiale des infections "ont diminué par rapport à il y a 3-4 mois" et cela profite à des secteurs malmenés ces derniers temps sur les marchés d'actions, comme l'automobile et les valeurs bancaires, a commenté Mamoru Shimode, stratégiste en chef chez Resona Asset Management, cité par Bloomberg.

A Hong Kong, l'annonce que la Chine et les Etats-Unis avaient repris langue au sujet de leur accord commercial signé en janvier n'a pas suffi a tirer le marché dans le vert. L'indice Hang Seng a terminé en retrait de 0,26% à 25'486,22 points, après deux séances de forte hausse.

L'indice composite de Shanghai a lui perdu 0,36% à 3373,58 points tandis que celui de Shenzhen a fini en légère hausse de 0,11% à 2280,75 points.

Les Etats-Unis ont assuré qu'ils étaient engagés avec la Chine à oeuvrer pour la réussite de leur accord commercial, notant dans un communiqué que les deux parties constataient des "progrès".

De son côté, le ministère chinois du Commerce a fait état d'un "dialogue constructif sur le renforcement de la coordination des politiques macro-économiques des deux pays".

Du côté des valeurs

UN NOUVEAU MODÈLE DE LA SWITCH DE NINTENDO EN 2021? Le titre du géant japonais des jeux vidéo Nintendo a lâché 2,25% à 56'030 yen, après avoir bondi de 4,8% la veille. Les investisseurs ont ainsi fait peu de cas d'un média taïwanais affirmant, sur la base d'informations de sous-traitants du groupe, qu'une nouvelle version de sa console Switch serait en préparation pour l'an prochain. Interrogé mardi par l'AFP, un porte-parole de Nintendo s'est refusé à tout commentaire.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen faiblissait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 106,35 yens vers 08H50 GMT, contre 105,98 yens lundi à 21H00 GMT, un mouvement de change favorable pour les groupes japonais exportateurs.

L'euro montait encore plus nettement face au yen, à raison d'un euro pour 125,66 yens contre 124,93 yens la veille.

La monnaie européenne avançait également face au billet vert, un euro valant 1,1816 dollar contre 1,1788 dollar lundi.

Le marché du pétrole était hésitant: vers 08H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,21% à 42,53 dollars tandis que celui du baril de Brent londonien gagnait 0,22% à 45,23 dollars.

afp/buc