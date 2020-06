Bourses asiatiques: prises de bénéfices à Tokyo, la Chine poursuit sur sa lancée

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont suivi des trajectoires diverses mardi, la Bourse de Tokyo se repliant sous l'effet de prises de bénéfices tandis que les places chinoises continuaient de progresser, toujours optimistes à l'égard d'un rebond de l'activité économique mondiale.

L'indice Nikkei des principales valeurs japonais a clôturé en repli de 0,38% à 23'091,03 points, alors que l'indice élargi Topix a de son côté perdu 0,14% à 1628,43 points.

Du côté de la Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong a enchaîné une septième séance consécutive de hausse, avec une progression de 1,13% à 25'057,22 points, alors que sur le continent l'indice composite de Shanghai a gagné 0,62% à 2956,11 points, celui de Shenzhen montant de son côté de 0,67% à 1869,33 points.

Dans la nuit, Wall Street avait poursuivi sur sa lancée, le Dow Jones gagnant 1,7% tandis que le Nasdaq s'adjugeait 1,13% pour atteindre un nouveau record.

Un peu partout, les investisseurs se concentrent sur la reprise progressive de l'activité économique, mettant de côté le fait que la pandémie n'est toujours pas maîtrisée dans un certain nombre de pays, dont les Etats-Unis, ainsi que les manifestations qui secouent la première économie mondiale.

"La progression actuelle est provoquée par l'idée, chez les investisseurs, que le pire de la récession est derrière nous, ce que nous pensons également. L'autre bonne nouvelle est que cela montre que les efforts des banques centrales pour stabiliser le marché ont fonctionné", a estimé dans une note Tai Hui, de JP Morgan Asset Management.

Du côté de l'archipel nippon, "il y a une impression de surchauffe du marché japonais, qui incite les investisseurs à vendre malgré les nouvelles hausses observées à Wall Street", estime Mizuho Securities.

La remontée du yen par rapport au dollar, après plusieurs séances de baisse de la monnaie nippone, est également un facteur pesant sur le marché, puisqu'elle renchérit d'autant les produits japonais à l'exportation.

Du côté des valeurs

TEPCO MISE SUR LE VERT: le groupe de production d'énergie Tokyo Electric Power Company (TEPCO), qui produit principalement son électricité via des centrales thermiques et nucléaires, veut accélérer sa conversion vers les énergies renouvelables et investir 2.000 milliards de yens (16,35 milliards d'euros) d'ici à 2030 afin d'augmenter de 70% sa production d'électricité issue d'énergies propres. Le titre a reculé de 0,78% à 382 yens.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise poursuivait sa remontée face au dollar vers 08H20 GMT, à raison d'un dollar pour 107,96 yens contre 108,43 yens lundi à 21H00 GMT.

Le yen suivait la même tendance face à l'euro, qui s'échangeait pour 121,41 yens contre 122,46 yens la veille.

L'euro était de son côté en recul face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1246 dollar contre 1,1294 lundi à 21H00 GMT.

Orienté positivement une bonne partie de la journée en Asie, le marché du pétrole repartait à la baisse en fin d'après-midi dans la région, après l'annonce par Riyadh que l'Arabie saoudite ne prolongerait sans doute pas au-delà de juin ses réductions volontaires et supplémentaires de production d'or noir.

Vers 08H10 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 1,05% à 37,79 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,76% à 40,49 dollars.

afp/buc