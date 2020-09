Bourses au plus haut : vision ou déconnexion ?

La bourse américaine flirte avec ses plus hauts, accompagnée par l'or et l'immobilier. Pourtant beaucoup d’intervenants parlent de potentiel krach. Qui a raison ? Les investisseurs prêts à tout pour investir leur argent ou ceux plus prudents qui attendent une correction ? Quels sont leurs scénarios ?

