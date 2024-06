Les actions mondiales et les matières premières ont reculé mardi, les investisseurs s'inquiétant des signes indiquant que l'"exceptionnalisme" de l'économie américaine pourrait commencer à s'estomper, après que des données aient montré une faiblesse surprenante de l'activité commerciale.

Le risque d'un ralentissement plus important que prévu de l'économie américaine a de nouveau été mis en avant après que les données de mardi aient montré que les offres d'emploi ont chuté plus que prévu en avril, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Cela a contribué à renforcer les spéculations des investisseurs selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait être sur la bonne voie pour abaisser les taux d'intérêt cette année, car le ralentissement de l'économie tempère les pressions inflationnistes. En réponse, les rendements du Trésor ont brièvement étendu leurs baisses au début de la session, avant de se redresser quelque peu.

"Les marchés recommencent à penser que deux baisses de taux sont le chemin le plus probable de la politique de taux de la Fed pour le reste de l'année", a déclaré Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research. "Les données économiques plus faibles que prévu de la semaine dernière expliquent ce revirement.

À la fin de la séance à New York, l'indice MSCI All-World était en baisse de 0,2 %. À Wall Street, les principaux indices boursiers ont inversé leurs pertes pour enregistrer des gains modestes. L'indice S&P 500 a gagné 0,2 %, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,2 %.

Plusieurs mesures de la volatilité ont augmenté, reflétant un certain degré de nervosité parmi les traders, tandis que les valeurs refuges classiques telles que les obligations et le dollar sont restées en territoire positif.

Le pétrole, le cuivre et l'or ont également baissé en raison de l'appréciation de la monnaie américaine.

Plus tôt dans la journée, le dollar avait atteint son niveau le plus bas depuis plus de deux mois face à l'euro et à la livre, les investisseurs ayant accepté l'idée que l'économie américaine ralentissait suffisamment pour justifier des baisses de taux cette année.

"Il est compréhensible que le marché se soit comporté comme il l'a fait au premier trimestre, mais si l'on regarde les indicateurs plus généraux, il y a toujours eu certains signes indiquant que l'histoire n'est peut-être pas aussi solide qu'on aurait pu le penser", a déclaré Chris Scicluna, économiste chez Daiwa Capital.

"La plupart des gens auraient supposé que le taux des fonds fédéraux se situe actuellement en territoire restrictif. Cela pèse sur l'inflation sous-jacente et sur une partie du dynamisme des dépenses", a-t-il ajouté.

En Europe, les actions ont baissé, notamment celles des secteurs de l'énergie, des mines et des banques, ce qui a entraîné une baisse de 0,9 % de l'indice STOXX 600. Il a réduit ses pertes pour terminer en baisse de 0,5 %.

L'indice dit "de la peur" de Wall Street, le VIX, a connu sa plus forte hausse en une semaine, faisant écho à la forte augmentation de l'indice de volatilité Euro STOXX, qui a atteint son niveau le plus élevé en un mois.

En Inde, les marchés boursiers se sont fortement repliés après que les premiers dépouillements ont montré que l'alliance du Premier ministre Narendra Modi, dirigée par le Bharatiya Janata Party (BJP), ne se dirigeait pas vers une victoire écrasante, comme cela avait été prédit.

Selon les analystes, une victoire de Modi aurait dû être positive pour les marchés financiers du pays, dans l'espoir que l'Inde entreprenne de nouvelles réformes économiques.

La perspective réduite d'une victoire écrasante de l'alliance de Modi a ébranlé les investisseurs.

L'indice Nifty a chuté de 8,6 % avant de récupérer une partie de ses pertes, tandis que l'indice BSE a chuté de près de 6 %. Les deux indices avaient atteint des sommets historiques lundi.

Le peso mexicain et le rand sud-africain ont également souffert de la nervosité politique. Ces deux monnaies ont perdu environ 1,1 % à la suite des résultats des élections dans ces pays.

EMPLOIS, EMPLOIS, EMPLOIS

Cette semaine, une multitude de données importantes sont publiées. Les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de mai seront publiés vendredi, après l'enquête sur les offres d'emploi et les mouvements de main-d'œuvre de mardi.

Lundi, les rendements du Trésor américain ont atteint leur niveau le plus bas depuis deux semaines, après que l'activité manufacturière du pays a reculé pour le deuxième mois consécutif en mai.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé de 7 points de base pour atteindre 4,332 % et sont descendus jusqu'à 4,314 %, leur niveau le plus bas depuis le 16 mai. Les rendements des obligations à deux ans ont baissé de 5 points de base à 4,773 % et ont atteint 4,749 %, également le niveau le plus bas depuis le 16 mai.

"Le mouvement plus marqué à long terme est un signe que les données manufacturières plus faibles ne sont pas susceptibles de modifier le cadran sur les réductions de taux de la Fed à court terme, mais est peut-être un signal de l'opinion du marché sur les taux d'intérêt neutres à mesure que l'exceptionnalisme économique américain s'estompe", a déclaré Jameson Coombs, économiste de Westpac, dans une note.

En Europe, les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne réduise jeudi son taux de référence de 25 points de base à 3,75 %.

Le dollar a perdu 1 % par rapport au yen, considéré par beaucoup comme une valeur refuge en raison du faible taux d'intérêt qu'il supporte, à 154,71, autour de son plus bas niveau depuis deux semaines et en baisse de plus de 3 % par rapport au sommet pluriannuel de 160,03 atteint à la fin du mois d'avril.

L'euro a baissé de 0,2 % à 1,08795 $, tandis que la livre sterling a perdu 0,3 % à 1,2769 $. L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, était en hausse de 0,1 % sur la journée à 104,15.

Le pétrole brut américain a chuté de 1,2 % à 73,33 dollars le baril. Le pétrole Brent a également baissé de 1 % à 77,56 dollars. Les deux indices de référence ont atteint leur plus bas niveau en quatre mois lundi, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, ont accepté de commencer à mettre fin à certaines réductions de production à partir du mois d'octobre.

L'or a baissé de 1 % à 2 326,98 dollars l'once, tandis que le cuivre, qui a atteint des records le mois dernier, a augmenté de 1,5 % à 10 193 dollars la tonne.