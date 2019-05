Bourses et taux chutent après l'annonce de Trump sur le Mexique

Après l'Iran, le Venezuela, maintenant le Mexique, Trump va se mettre à dos tous les pays qui disposent des plus grosses réserves de Pétrole et qui fournissait le pétrole aux USA sans avoir le droit de le rafiner, avec des accords impérialistes des major US.

Comme en plus la Chine communiste est maintenant vent de bout contre Trump elle va récupérer tous ces producteurs de pétrole de premier choix en leur construisant des raffineries (infrastructures chinoises obligent) ce qui interdira aux major US tout retour dans ces pays.

Ce trump est un fou à lier qui va achever la destruction de l'impérialisme US.

Excellent!