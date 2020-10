Boursorama Banque compte plus de 2,5 millions de clients 0 26/10/2020 | 16:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Dans un contexte inédit, Boursorama Banque poursuit sa croissance en franchissant le cap des 2,5 millions de clients le 16 octobre dernier. En avance sur son objectif de 3 millions de clients d'ici fin 2021, Boursorama Banque renforce sa position de leader des banques challengers en France, souligne la filiale de Société Générale. Pour Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama : "Avec ses 2,5 millions de clients,Boursorama Banque renforce sa position de leader des banques challengers en France et démontre, depuis le début de la crise sanitaire, la pertinence de son modèle100 % digital."

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue