Bousculade meurtrière lors des fêtes d'Halloween à Séoul

SEOUL (Reuters) - Cent quarante-neuf personnes sont mortes samedi soir piégées par un mouvement de foule dans une ruelle d'un quartier animé de Séoul pendant les célébrations de la fête d'Halloween, ont annoncé les services de secours sud-coréens.

Le drame, qui a fait également 150 blessés, s'est produit vers 22h20 (13h20 GMT) dans le quartier d'Itaewon de la capitale sud-coréenne. De nombreuses personnes, dont beaucoup de jeunes femmes, sont tombées les unes sur les autres, a déclaré le chef de la caserne de pompiers de Yongsan, Choi Sung-beom.

Beaucoup de blessés sont dans un état grave et reçoivent un traitement d'urgence, ont déclaré les autorités.

Des témoins ont décrit des scènes chaotiques avant la bousculade, la police ayant plusieurs fois peiné à contenir les mouvements de la foule.

Le quartier d'Itaewon est apprécié de la jeunesse sud-coréenne et des expatriés pour sa vie nocturne. Des dizaines de bars et restaurants étaient bondés samedi soir, la ville célébrant Halloween pour la première fois en trois ans, après la levée des restrictions sanitaires mises en place pendant la pandémie de COVID-19.

"On voit souvent beaucoup de monde pour Noël ou les feux d'artifice (...) mais il y avait dix fois plus de monde", a déclaré à Reuters un homme de 21 ans, Park Jung-hoon.

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des centaines de personnes agglutinées dans une ruelle en pente et étroite, piégées et immobiles alors que les secours et la police cherchaient à les dégager.

D'autres images ont montré les pompiers ou de simples citoyens prenant en charge des personnes apparemment inconscientes.

Une morgue improvisée a été installée dans un bâtiment proche des lieux de l'incident, a déclaré un journaliste de Reuters sur place.

Des ressortissants étrangers figurent parmi les personnes transférées dans les hôpitaux environnants.

Le président Yon Suk-yeol a présidé une cellule de crise et ordonné le déploiement d'équipes médicales d'urgence sur les lieux.

Les autorités ont dit enquêter sur l'origine de ce mouvement de foule meurtrier.

(Reportage Soo-hyang Choi et Choonsik Yoo, avec la contribution de Daewoung Kim, Hong-ji Kim, version française Jean-Stéphane Brosse)

