Bouygues : Crédit Suisse annonce ses perspectives sur 2020

26/02/2020 | 10:48

Nous maintenons notre conseil à ' surperformance ' avec un objectif de cours de 40 E après l'annonce des résultats 2019.



Crédit Suisse estime que les perspectives de télécommunications restent solides : ' les tendances du chiffre d'affaires des télécommunications mobiles sont restées impressionnantes au quatrième trimestre de 19. Nous maintenons notre prévision d'une croissance de l'EBITDA de + 6% '.



Le bureau d'analyses souligne également de solides perspectives pour la construction : ' nous augmentons l'EBIT pour la Construction de 2 à 3% suite aux meilleures perspectives de chiffre d'affaires et de performance au 4ème trimestre 2019 '.



' Nous augmentons l'EBIT Immobilier de 11%, ce qui est faible en termes absolus mais remarquable pour être la première hausse à nos estimations immobilières depuis plus d'un an ' rajoute Crédit Suisse.



Bouygues prévoit la génération d'un cash-flow libre après BFR d'un milliard d'euros grâce à la contribution de ses trois activités (construction, TF1 et Bouygues Telecom) en 2020.



' L'objectif de 1 milliard d'euros de Free Cash Flow (FCF) de Bouygues est élevé. Nous estimons le FCF ajusté à environ 0,8 MdE ' indique le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.