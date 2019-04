Bouygues : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture - Mercredi 10 avril 2019 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BOUYGUES (+1,84% à 33,71 euros)Le groupe termine la séance sur une note positive. L'Université de Brighton a attribué Bouygues Construction un contrat pour le financement, la conception, la construction, la maintenance, l'exploitation et la gestion du cycle de vie pendant 50 ans d'une nouvelle résidence étudiante sur son plus grand campus de Moulsecoomb situé au nord de la ville. Ce projet, d'un montant total de 160,7 millions de livres sterling, soit 181,3 millions d'euros, est mené conjointement par trois filiales de Bouygues Construction au Royaume-Uni : Linkcity (via sa marque Uliving), Bouygues UK et Bouygues Energies & Services.