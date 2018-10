Bouygues : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture - Vendredi 18 octobre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BOUYGYES (- 11,86% à 32,11 euros)Bouygues clôture dans le rouge au lendemain de la révision à la baisse des perspectives de ses activités de construction et du groupe pour 2018. Cet avertissement a été lancé deux semaines après une réunion investisseurs consacrée aux activités de construction. Les perspectives de TF1 et de Bouygues Telecom ont en revanche été confirmées. Le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante des activités de construction sont désormais attendus en baisse en 2018 par rapport à 2017 contre une amélioration prévue précédemment.