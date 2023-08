Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange étaient stables à faibles, tandis que les contrats à terme sur les porcs étaient mixtes mardi, le marché étant sous la pression des inquiétudes concernant la demande à l'approche de la fin de la saison des grillades, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins vivants d'août ont terminé inchangés à 179,7 cents la livre. Les bovins vivants d'octobre les plus actifs ont perdu 0,5 cent à 180,925 cents la livre, glissant sous leur moyenne mobile de 20 jours avant de trouver un soutien près de leur moyenne mobile de 30 jours.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de septembre ont baissé de 1,45 cent pour atteindre 249,425 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont été mitigés, les contrats à terme sur les porcs maigres du mois d'août ajoutant 0,575 cent à 102,1 cents la livre, tandis que le contrat d'octobre le plus actif a reculé de 0,25 cent à 84,575 cents la livre.

Smithfield Foods, le plus grand transformateur de porc au monde, ferme définitivement 35 sites d'élevage de porcs dans le Missouri et licencie 92 employés en octobre, selon un avis du Missouri Worker Adjustment and Retraining Notification Act (loi sur l'adaptation des travailleurs et la notification de recyclage).

Les prix du bœuf en boîte ont augmenté, les morceaux de choix gagnant 90 cents pour atteindre 302,39 dollars le quintal, tandis que les morceaux de choix gagnaient 1,15 dollar à 276,16 dollars le quintal, selon le ministère américain de l'agriculture.

Les découpes de porc ont chuté de 3,22 dollars pour atteindre 112,09 dollars le quintal.

Par ailleurs, les abattages de bovins ont augmenté à 124 000 têtes contre 116 000 lundi. Il y a une semaine, 124 000 bovins avaient été abattus, selon les données de l'USDA. L'abattage de porcs a augmenté de 60 000 têtes pour atteindre 471 000. Mais ce chiffre est en baisse par rapport aux 476 000 abattages de la semaine précédente.

L'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a chuté de 105,47 à 105,04. (Reportage de Mark Weinraub ; Rédaction de Shinjini Ganguli)