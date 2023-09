Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus d'une semaine mardi, tandis que les bovins d'engraissement ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois semaines, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme les plus actifs sur les porcs maigres ont également subi des pressions.

Les fortes pertes subies par Wall Street ont donné un ton négatif aux contrats à terme sur les bovins, selon les négociants, car la faiblesse de l'économie peut alimenter les attentes d'une réduction de la consommation de viande de bœuf chère.

"Il me semble que les bovins ont été pris dans un jeu de risk-off avec les marchés boursiers qui se sont effondrés aujourd'hui", a déclaré Dan Norcini, un négociant en bétail indépendant.

Les bovins vivants de décembre les plus actifs ont atteint leur prix le plus bas depuis le 14 septembre à 188,425 cents et ont clôturé en baisse de 2,750 cents à 188,475 cents.

Les bovins d'engraissement d'octobre ont terminé en baisse de 4,950 cents à 253,875 cents la livre. Le contrat a atteint son prix le plus bas depuis le 5 septembre à 253,525 cents.

Dans les contrats à terme sur les porcs maigres, le marché montre un manque de direction forte, selon les courtiers.

Les contrats à terme d'octobre se sont établis en hausse de 0,100 cent à 81,625 cents la livre, tandis que les porcs de décembre les plus actifs ont reculé de 0,175 cent pour terminer à 72,350 cents.

Jeudi, le ministère américain de l'Agriculture devrait publier un rapport trimestriel sur les porcs et les cochons qui, selon les analystes, devrait montrer que le cheptel national au 1er septembre était légèrement inférieur à celui d'il y a un an. Les producteurs ont eu du mal à perdre de l'argent cette année en raison de la faiblesse des prix des porcs et des coûts opérationnels élevés.

"L'un des facteurs qui joue contre les producteurs de porcs est que les truies produisent de plus en plus de porcs par portée", a déclaré M. Norcini.

"Ce qui se passe, c'est qu'en dépit de la liquidation des truies et du manque d'expansion, l'augmentation de la productivité contribue à compenser cette situation, de sorte que nous nous retrouvons avec plus de porcs que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. (Reportage de Tom Polansek et Julie Ingwersen à Chicago ; Rédaction de Shweta Agarwal)