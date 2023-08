Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines mercredi, tandis que les porcs maigres ont atteint leur prix le plus bas depuis juin.

La sécheresse a incité les éleveurs de bovins américains à réduire leurs troupeaux depuis l'année dernière en augmentant les coûts des aliments pour animaux et en réduisant la quantité de pâturages disponibles.

Toutefois, les courtiers ont indiqué que les ventes de fonds ont continué à peser sur les marchés à terme.

"Les bovins sont léthargiques", a déclaré Dennis Smith, courtier en marchandises pour Archer Financial Services. "Nous sommes toujours en mode de liquidation estivale.

Les bovins vivants d'octobre les plus actifs ont perdu 0,700 cent pour clôturer à 179,275 cents la livre et ont atteint leur prix le plus bas depuis le 31 juillet. Les bovins d'engraissement de septembre ont perdu 0,775 cent pour atteindre 249 cents la livre.

Les courtiers ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les contrats à terme reprennent de la vigueur en raison de l'insuffisance de l'offre de bovins, qui a également fait grimper les prix du bœuf.

Mercredi, les coupes de choix de bœuf en boîte ont augmenté de 1,73 $ pour atteindre 308,99 $ le quintal, et les coupes sélectionnées de bœuf en boîte ont augmenté de 1,74 $ pour atteindre 284,77 $ le quintal, selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA).

"La clé, c'est la viande de bœuf, et la viande de bœuf est en train de toucher le fond", a déclaré M. Smith.

Les conditionneurs de viande ont perdu environ 38,75 dollars par tête de bétail qu'ils ont transformé, contre 54,45 dollars par tête mardi et 73,15 dollars il y a une semaine, selon HedgersEdge.com.

Les conditionneurs ont abattu environ 123 000 bovins, contre 122 000 mardi et 127 000 il y a un an, selon le gouvernement. Ils ont également abattu environ 471 000 porcs, contre 468 000 porcs il y a une semaine et 482 000 porcs l'année dernière.

Sur le marché du porc maigre, les contrats à terme d'octobre les plus actifs ont terminé en baisse de 0,025 cent à 78,175 cents la livre et ont touché leur prix le plus bas depuis le 30 juin. Le contrat a déjà chuté de 10 % ce mois-ci.

L'USDA a fixé le prix de gros de la carcasse de porc à 107,27 $ le quintal, en baisse de 1,36 $ par rapport à mardi. La valeur des découpes a baissé de 2,72 $ pour les poitrines de porc et de 2,56 $ pour les jambons.