Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont augmenté sur le marché technique mercredi, tandis que les contrats à terme sur les bovins ont été mitigés ou en baisse, selon les analystes.

Les contrats à terme sur les bovins étaient sous pression en raison du manque de nouvelles fraîches et de la baisse de la demande des consommateurs, a déclaré Karl Setzer, partenaire chez Consus Ag Consulting.

Les prix de gros du bœuf ont baissé au cours de la journée, selon les données du ministère américain de l'Agriculture, ce qui a pesé sur les prix à terme des bovins.

L'USDA a indiqué mercredi après-midi que le prix de la découpe de bœuf en boîte de choix était de 312,68 $ par quintal, en baisse de 0,53 $ par rapport à la veille. Les coupes sélectionnées étaient en baisse de 2,70 $, à 293,96 $ le quintal.

"Le bœuf en boîte continue de s'éroder, ce qui commence à exercer une pression sur les prix à terme", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les conditionneurs de bœuf ont perdu environ 61,15 $ par tête mercredi, une perte plus importante que mardi et plus du double de la perte de 23,25 $ par tête observée une semaine plus tôt, selon le service de conseil en commercialisation du bétail HedgersEdge.com LLC, basé à Denver.

Le marché des bovins au comptant a connu des échanges limités jusqu'à présent cette semaine, avec un seul échange signalé dans les Plaines du Sud mardi à 187,00 dollars par quintal, selon les négociants. Les prix au comptant pourraient diminuer au cours des deux prochaines semaines, selon les négociants, en particulier si les marges des conditionneurs continuent de rester dans le rouge.

Les porcs se sont négociés à la hausse grâce à des achats techniques dans un marché survendu, a déclaré Setzer. Les prix de gros du porc se sont raffermis.

"Les découpes de porc sont un peu plus fermes aujourd'hui, compte tenu de cette force supplémentaire", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août du CME ont terminé en hausse de 0,600 cent à 186,900 cents la livre, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'octobre les plus actifs ont augmenté de 0,150 cent à 186,275 cents la livre.

Les contrats d'engraissement d'août de la CME ont terminé en baisse de 1,625 cent à 257,125 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs maigres du mois d'août de la CME se sont établis en hausse de 1,250 cent à 93,775 cents la livre. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres ont terminé en hausse de 0,900 cent à 78,025 cents la livre. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Rédaction de Mohammed Safi Shamsi)