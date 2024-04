Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont reculé suite à des prises de bénéfices mercredi, après avoir augmenté au cours des sept séances précédentes, selon les analystes.

Les porcs de juin, les plus activement négociés, ont atteint un contrat pour la quatrième séance consécutive avant de se replier. Le marché avait déjà grimpé de 7 % ce mois-ci à la clôture des marchés mardi.

"L'industrie s'est lentement rendue compte que la demande s'est améliorée depuis l'automne dernier, et au cours des deux derniers mois, la demande est devenue le principal sujet de conversation", a déclaré le courtier StoneX.

Les porcs de juin du CME ont terminé en baisse de 3,025 cents, à 105,550 cents la livre, alors que le marché s'est replié.

Le poids moyen des porcs dans l'Iowa, le sud du Minnesota et le Dakota du Sud a atteint 288 livres au cours de la semaine qui s'est achevée le 6 avril, contre 287,1 livres la semaine précédente et 287,4 livres il y a un an, selon le ministère américain de l'Agriculture.

Les abattoirs ont abattu environ 489 000 porcs, en baisse par rapport aux 491 000 de la semaine précédente, mais en hausse par rapport aux 477 494 de l'année précédente, selon le ministère. Pour les bovins, les abattages sont tombés à 112 000 têtes mercredi, contre 123 000 il y a une semaine et 124 880 il y a un an.

Le prix des bovins vivants de juin à la CME a baissé de 2 cents, à 172,850 cents la livre. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mai ont baissé de 2,925 cents pour atteindre 236,525 cents la livre.

Les négociants en bétail ont surveillé l'expansion de l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), ou grippe aviaire, chez les vaches laitières américaines. La Caroline du Nord est devenue le septième État américain à détecter le virus dans un troupeau laitier.

"Nous avons passé des années à mettre au point des méthodes de gestion de la grippe aviaire hautement pathogène chez les volailles, mais il s'agit d'une nouvelle situation et nous travaillons avec nos partenaires de l'État et du gouvernement fédéral pour mettre au point des protocoles permettant de gérer cette situation", a déclaré Steve Troxler, commissaire à l'agriculture de Caroline du Nord, dans un communiqué.

L'infection n'a pas été confirmée chez les bovins. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction d'Alan Barona)