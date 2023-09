Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement et les bovins vivants différés ont atteint de nouveaux sommets lundi, alors que l'insuffisance de l'offre américaine pour l'année prochaine continue d'alimenter le marché haussier, selon les négociants.

Même les contrats à terme sur les bovins vivants d'octobre et de décembre du Chicago Mercantile Exchange ont bondi à moins d'un dollar de leurs sommets contractuels, alimentés par l'optimisme du marché au comptant et par les investisseurs qui parient que les problèmes d'approvisionnement vont s'étendre.

"La foule des investisseurs a été longue pendant un certain temps, et elle le devient de plus en plus", en particulier du côté des bovins d'engraissement, a déclaré Ross Baldwin, un analyste des bovins chez John Stewart & Associates.

Bien que les exportations de bœuf aient été léthargiques, la demande intérieure est restée stable, ce qui contribue à soutenir les prix, a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche sur le courtage pour Mid-Co Commodities.

Les négociants devraient surveiller de près les mises à jour de la production et de la demande pour les marchés du porc et du bœuf dans les estimations mensuelles de l'offre et de la demande agricoles mondiales du ministère américain de l'agriculture, qui devraient être publiées mardi.

Alors que les stocks de bovins aux États-Unis ont atteint leur niveau le plus bas depuis des décennies en raison de la sécheresse, les analystes ont déclaré que les investisseurs anticipent déjà des problèmes d'approvisionnement dans le secteur de la viande bovine pendant une bonne partie de l'année prochaine.

Les prix du bœuf en boîte ont terminé en baisse lundi, les morceaux de choix perdant 2,79 dollars à 310,11 dollars par quintal, tandis que les morceaux de choix perdaient 61 cents à 285,44 dollars par quintal, selon l'USDA.

Tous les contrats à terme sur les bovins d'engraissement du CME ont atteint de nouveaux sommets lundi. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement d'octobre se sont établis en hausse de 2,300 cents à 261,450 cents la livre, et ont atteint un sommet de 261,650 cents au cours de la séance.

À proximité, les bovins vivants d'octobre ont terminé en hausse de 1 cent à 184,225 cents la livre. Au cours de la séance, le contrat a atteint 184,800 $ - le prix le plus élevé depuis le 20 juillet.

Les contrats à terme sur les porcs maigres d'octobre du CME se sont établis en hausse de 1,025 cent à 82,550 cents la livre. (Rapport de P.J. Huffstutter à Chicago.)