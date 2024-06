Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont augmenté lundi, la demande saisonnière intérieure plus forte que prévu et les prix fermes sur le marché au comptant ayant donné un coup de pouce aux contrats à terme, selon les analystes du marché.

Mais les contrats à terme sur les bovins en fin de mois ont baissé, sous la pression du rapport du ministère américain de l'Agriculture de vendredi sur le nombre plus élevé que prévu de bovins placés dans des parcs d'engraissement.

Les bovins au comptant ont terminé la semaine dernière sur une bonne note, les bovins se négociant vendredi à 197 et 199 dollars par quintal dans la Corn Belt et à 189 dollars par quintal sur les marchés du sud, selon les négociants.

Alors que ces échanges au comptant et ces prix devraient rester relativement stables cette semaine, ces taux placent toujours les prix à terme à une forte décote par rapport au marché au comptant, a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities Inc. à West Des Moines, dans l'Iowa.

Les prix du bœuf en boîte ont également augmenté lundi matin, avec des coupes de choix à 322,40 $ le quintal, en hausse de 1 cent par rapport à vendredi, et des coupes sélectionnées en hausse de 72 cents à 303,83 $ le quintal, selon l'USDA.

Parallèlement, les contrats à terme sur les porcs maigres du CME ont fortement baissé en raison de ventes techniques, alors que les niveaux d'abattage et les poids en tonnage du porc sont restés élevés en raison de la faiblesse de la demande intérieure, selon les négociants.

"Les exportations pour l'année sont assez fortes, mais la demande intérieure est faible", a déclaré Roose. "Pour que les prix à terme se redressent, il faut que le marché réponde à la demande intérieure.

Les porcs de juillet du CME ont clôturé en baisse de 2,100 cents, à 89,950 cents la livre. Les porcs d'août les plus actifs ont baissé de 2,600 cents, à 86,725 cents la livre, et ont atteint un nouveau plancher de 86,275 cents la livre.

Cinq autres contrats à terme sur le porc maigre - octobre, décembre, février 2025, avril 2025 et mai 2025 - ont également établi de nouveaux planchers de contrat.

Le contrat CME August live cattle s'est établi à 184,825 cents la livre, en hausse de 1,675 cent. Les bovins d'engraissement du CME ont augmenté de 0,525 cent, pour terminer à 258,900 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Pooja Desai)