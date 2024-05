Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont baissé mercredi, avec des signes de vente technique et alors que les prix des contrats à terme sur les bovins vivants continuaient à être inférieurs à ceux du marché des bovins au comptant, selon les analystes.

Dans le même temps, les contrats sur les porcs maigres ont terminé en hausse et les contrats à terme sur les bovins vivants de juin du CME, activement négociés, ont augmenté, les achats techniques et la couverture des positions courtes se poursuivant pour la deuxième séance consécutive cette semaine.

Les contrats CME de juin sur les porcs maigres ont terminé en hausse de 0,400 cent à 98,725 cents la livre.

Bien qu'il n'y ait pas eu d'échanges de bovins au comptant mardi, les stocks des conditionneurs ont été plus importants qu'au cours des dernières semaines, selon les analystes de HedgersEdge.com, une société de gestion des risques et d'études de marché.

"Les conditionneurs ne sont tout simplement pas prêts à payer plus cher en ce moment, car ils perdent environ 70 dollars ou plus par tête en ce moment", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, une société basée dans l'Iowa.

Pendant ce temps, les producteurs du sud des Plaines offraient des bovins autour de 186 dollars par quintal et jusqu'à 188 dollars par quintal dans le centre de la Corn Belt, selon les négociants.

Les valeurs des découpes de bœuf de choix du ministère américain de l'Agriculture ont baissé mercredi matin, bien que les prix des découpes sélectionnées aient augmenté, signe que la demande des consommateurs pour les découpes les plus chères est peut-être un peu plus faible que ce que le marché attendait à l'approche de la saison estivale des grillades aux États-Unis.

"La saison des grillades s'étend généralement de la fête des mères - qui a lieu dimanche - au Memorial Day, de sorte qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour que la demande de morceaux de viande à prix élevé atteigne son maximum", a déclaré M. Roose. "À l'approche du 4 juillet, les consommateurs se tournent vers les hot-dogs et les hamburgers, et non vers les steaks.

Les contrats à terme de juin sur les bovins vivants négociés activement au CME ont terminé en baisse de 1,150 cents, à 176,475 cents la livre. Les bovins d'engraissement d'août ont baissé de 2,025 cents à 252,400 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Shailesh Kuber)