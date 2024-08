Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont fortement chuté vendredi, les contrats sur les bovins d'engraissement en fin de mois atteignant de nouveaux planchers, les signes d'un affaiblissement de l'économie américaine incitant les acteurs du marché à dénouer leurs positions longues et à chercher à se couvrir, ont indiqué les traders.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont également terminé la journée en baisse.

La volatilité des échanges a commencé après que le département américain du travail a annoncé que le taux de chômage aux États-Unis avait atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans en juillet, renforçant les craintes du marché quant à la vulnérabilité de l'économie face à une récession. Les investisseurs se sont alors rués sur les valeurs refuges, ce qui a entraîné une chute des actions mondiales, une forte baisse du dollar américain et une chute des rendements du Trésor américain à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois.

Les effets d'entraînement se sont également fait sentir sur les marchés agricoles américains, où les contrats à terme sur le bétail ont connu des fluctuations importantes en raison de signes de transactions algorithmiques, ont indiqué les négociants.

Par exemple, les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de septembre, les plus actifs, ont varié de 730 points du plus haut au plus bas, soit l'équivalent d'une fluctuation de 3 650 dollars par contrat sur la journée, a déclaré Dan Norcini, négociant indépendant en bestiaux.

Les spéculateurs ont maintenu des positions nettes longues sur les bovins en raison d'une demande étonnamment forte de viande bovine, et des positions nettes courtes sur les porcs en raison de la faiblesse de la demande de viande porcine, ont indiqué les négociants.

La volatilité des contrats à terme sur les bovins s'explique par le fait que les prix au comptant des bovins nourris oscillent autour de niveaux record. Une transaction dans les Plaines du Sud a été signalée jeudi à 188 dollars par quintal.

"Alors que les marchés au comptant sont en pleine effervescence, comment se fait-il que les prix à terme des bovins soient aussi élevés ?", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics. "Je vais vous dire comment : par le trading algorithmique.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME pour le mois d'août ont terminé vendredi en baisse de 0,700 cents à 184,100 cents la livre, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants les plus actifs pour le mois d'octobre se sont établis en baisse de 1,650 cents à 182,075 cents la livre.

Les contrats d'engraissement d'août du CME ont terminé en baisse de 3,500 cents à 249,650 cents la livre, tandis que les contrats d'engraissement de septembre les plus actifs ont clôturé en baisse de 3,650 cents à 248,150 cents la livre.

Les contrats à terme du CME sur les porcs maigres d'août ont terminé en baisse de 0,950 cent, à 92,200 cents la livre. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres ont terminé en baisse de 0,450 cent à 76,575 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Tasim Zahid)