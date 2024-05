Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont augmenté mardi grâce à des transactions techniques et à l'anticipation par le marché que les conditionneurs augmenteront leurs achats pendant la semaine de vacances écourtée, selon les analystes.

La faiblesse du marché du maïs du Chicago Board of Trade a également apporté un soutien technique aux contrats à terme sur les bovins, alors que les progrès rapides des plantations et les prévisions de temps sec dans la Corn Belt américaine ont exercé une pression sur les prix en début de séance, ont indiqué les traders.

Les opérateurs ont déclaré qu'ils avaient déjà pris en compte les informations du rapport du Département américain de l'agriculture sur le bétail nourri la semaine dernière, qui était généralement conforme aux attentes du marché.

L'USDA a indiqué que les États-Unis comptaient 11,6 millions de bovins nourris au 1er mai, soit une baisse de 1 % par rapport à l'année précédente. Les placements d'avril étaient également en baisse, ce qui était attendu étant donné l'étroitesse des stocks de bovins d'engraissement et les valeurs élevées des bovins d'engraissement sur le marché intérieur, a déclaré Karl Setzer, associé chez Consus Ag.

Entre-temps, les prix du marché au comptant devraient être stables ou plus élevés cette semaine, les producteurs offrant 190 dollars par quintal dans les plaines du sud des États-Unis et plus de 192 dollars par quintal dans la ceinture de maïs, selon les analystes.

"La question que se posent les négociants est de savoir si la hausse des prix que nous observons sur les marchés du bétail est la dernière poussée saisonnière", a déclaré Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities.

Les prix à terme des porcs maigres ont baissé en raison de la faiblesse persistante du marché au comptant. Mais les prix à terme ont été soutenus par les prix des découpes de porc qui ont augmenté mardi matin, selon les données de l'USDA.

Les bovins vivants d'août les plus actifs du CME ont clôturé en hausse de 0,700 cent à 181,825 cents la livre, tandis que les bovins vivants de juin se sont établis en hausse de 0,85 cent à 184,550 cents la livre. Les bovins d'engraissement d'août ont gagné 4,375 cents à 264,600 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs de juillet les plus actifs de la CME ont terminé en baisse de 0,700 cent à 96,525 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Maju Samuel)