Démission de Samiran Gupta, responsable de la politique des médias sociaux pour l'Inde et l'Asie du Sud.

Samiran Gupta, responsable de la politique de la plateforme de médias sociaux X pour l'Inde et l'Asie du Sud, a démissionné, selon deux sources, un départ important qui survient avant les élections en Inde et alors que l'entreprise mène une bataille judiciaire avec New Delhi sur la suppression de contenu.