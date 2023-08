Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont chuté vendredi, en raison de la baisse des prix des bovins au comptant et de l'hémorragie continue des bénéfices des conditionneurs, qui restent réticents à payer davantage pour les animaux, selon les analystes et les négociants.

Dans le même temps, les contrats à terme sur les porcs maigres se sont raffermis, les marges bénéficiaires des transformateurs de porcs s'étant améliorées.

L'offre limitée de bétail a maintenu le marché à un niveau plancher pendant la séance, la sécheresse ayant réduit la quantité de pâturages disponibles et les producteurs ayant envoyé davantage de bétail à l'abattoir.

"Maintenant, vous voyez une impasse complète sur le marché au comptant des bovins, car les conditionneurs sont toujours dans le rouge et l'ont été pendant un certain temps", a déclaré Jason Roose, analyste des matières premières chez U.S. Commodities à West Des Moines, dans l'Iowa.

Le nombre d'abattages quotidiens de bovins était de 109 000 vendredi, en baisse par rapport à la semaine précédente et à la même période de l'année précédente, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

Selon HedgersEdge.com, les transformateurs de viande perdaient 77,85 dollars par tête de bétail transformée vendredi, contre 56,98 dollars il y a une semaine.

Mais la marge bénéficiaire des transformateurs de porcs était de 23,05 dollars par porc, contre 18,51 dollars la semaine précédente, même si les prix de la découpe de la poitrine de porc ont baissé vendredi, d'après les données du ministère américain de l'agriculture.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août du CME ont terminé en baisse de 0,725 cent, pour s'établir à 180,375 cents la livre. Les bovins vivants d'octobre les plus actifs ont perdu 1,200 cent pour s'établir à 181,325 cents la livre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de septembre ont reculé de 0,125 cent pour s'établir à 251,450 cents la livre.

Sur le marché des porcs maigres, le contrat voisin d'août a gagné 0,375 cent pour s'établir à 102,100 cents la livre. Le contrat d'octobre, le plus actif, a augmenté de 1 cent pour atteindre 81,325 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Shinjini Ganguli)