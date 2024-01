Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont atteint des sommets de deux mois et demi vendredi, augmentant pour la quatrième séance consécutive grâce à la fermeté des marchés au comptant des bovins cette semaine, associée à des achats techniques et à des prix de gros élevés pour le bœuf.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME pour le mois d'avril se sont établis en hausse de 0,975 cent vendredi à 181,675 cents la livre après avoir atteint 182,150 cents, le point le plus élevé du contrat depuis le 9 novembre.

Le contrat CME March feeder cattle a augmenté de 1,525 cent pour terminer à 239,700 cents la livre, soutenu en partie par une baisse des prix du maïs qui a signalé une diminution des coûts de l'alimentation animale.

Les contrats à terme sur les bovins se sont renforcés, les bovins au comptant se négociant entre 174 et 175 dollars par quintal au Texas et au Kansas cette semaine, soit une hausse d'environ 1 dollar par rapport à la semaine dernière. Cependant, le rythme d'abattage des bovins est tombé à 121 000 têtes vendredi, contre 126 000 la veille, et l'USDA prévoit que les abattages de samedi ne seront que de 5 000 têtes, contre 34 000 têtes il y a une semaine.

Les prix de gros du bœuf aux États-Unis ont augmenté vendredi, avec des coupes de choix à 300,53 $ le quintal, en hausse de 1,85 $ par rapport à jeudi, selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA).

Les problèmes météorologiques dans les Plaines et le Midwest restent un facteur de soutien, même si les températures ont diminué après le froid glacial du début du mois.

"Nous n'avons pas de froid, mais dans les parcs d'engraissement de l'Ouest, les animaux vont rester dans la boue pendant un certain temps", ce qui peut stresser le bétail et freiner la prise de poids, a déclaré Matt Wiegand, courtier en matières premières pour FuturesOne.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de la CME ont également augmenté vendredi. Le contrat de référence d'avril s'est établi en hausse de 0,700 cent à 83,250 cents la livre après avoir atteint 84 cents, son plus haut niveau depuis le 28 septembre.

L'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a atteint 69,67 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 1er décembre.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 89,51 dollars le quintal, en hausse de 60 cents par rapport à jeudi, mais en dessous du sommet de 90,17 dollars atteint cette semaine (rapport de Julie Ingwersen, édition de Chris Reese).