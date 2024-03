Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange ont augmenté mercredi, après avoir atteint leur plus bas niveau en deux mois la veille.

Les contrats à terme sur les bovins avaient chuté cette semaine en raison de la vente de fonds, combinée à des placements plus importants que prévu dans les parcs d'engraissement américains en février et à des inquiétudes concernant la détection de la grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières aux États-Unis.

"La vente s'est épuisée d'elle-même", a déclaré Matt Wiegand, courtier en marchandises pour la société de gestion des risques FuturesOne.

Le contrat CME May feeder cattle a terminé en hausse de 1,025 cent à 248,275 cents la livre, tandis que le contrat June live cattle a terminé en hausse de 0,300 cent à 178,675 cents. Les deux contrats ont rebondi après avoir atteint mardi leurs prix les plus bas depuis le 25 janvier.

Les découvertes de grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières et dans le lait, confirmées après la fin des échanges lundi, ont effrayé les marchés, selon les négociants. Certains d'entre eux craignaient que les importateurs ne restreignent les expéditions de bœuf américain en raison de ces détections, tout comme ils ont limité les achats de volaille américaine après des infections dans des troupeaux de poulets et de dindes.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré mercredi à Reuters qu'il travaillait en étroite collaboration avec les importateurs pour atténuer les effets commerciaux "inutiles".

"Nous ne pouvons pas prédire les mesures que prendront les autres pays en apprenant cette nouvelle détection, mais notre solide infrastructure de santé animale et la confiance que nous avons gagnée dans le monde entier nous aideront à maintenir le plus grand nombre possible de produits dans le commerce", a déclaré l'agence.

Jeudi, l'USDA devrait publier les données relatives aux ventes à l'exportation de produits agricoles, y compris le bœuf et le porc, pour la semaine qui s'est achevée le 21 mars.

Plus tard dans la journée de jeudi, l'USDA doit publier un rapport trimestriel sur le porc qui, selon les analystes, devrait montrer que le cheptel porcin américain au 1er mars était à peu près de la même taille qu'un an plus tôt, soit environ 74,136 millions de têtes.

Les contrats à terme de référence du CME pour les porcs maigres de juin ont clôturé mercredi en hausse de 0,250 cent à 101,600 cents la livre. (Reportage de Tom Polansek ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)