Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont baissé mercredi, se consolidant en dessous des plus hauts de deux mois et demi atteints cette semaine, alors que les prix de gros du bœuf se sont refroidis, que les actions de Wall Street ont chuté et que les traders attendent les données semestrielles sur les stocks de bovins du Département américain de l'agriculture (USDA).

Les contrats à terme du CME sur les bovins vivants d'avril se sont établis en baisse de 1,050 cents à 180,700 cents la livre, se consolidant après une hausse lundi jusqu'à 183,450 cents. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mars ont baissé de 1,175 cents pour terminer à 240,150 cents la livre.

Sur le marché de gros du bœuf, l'USDA a fixé le prix des morceaux de choix à 294,54 dollars par quintal, en baisse de 1,53 dollar par rapport à mardi et à son niveau le plus bas depuis deux semaines.

Après la fermeture du CME, l'USDA a annoncé que le nombre total de bovins américains au 1er janvier était de 87,2 millions de têtes, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente et le niveau le plus bas depuis 1951.

Le nombre de vaches de boucherie a également baissé de 2 %, pour atteindre 28,2 millions de têtes, soit le niveau le plus bas depuis 1961. Les éleveurs ont réduit leurs troupeaux en raison du temps sec dans l'ouest des États-Unis, qui a réduit les terres disponibles pour le pâturage et augmenté les coûts d'alimentation.

Les chiffres sont à peu près conformes aux attentes du marché et indiquent que l'offre de viande bovine américaine restera limitée cette année, selon les analystes.

"Compte tenu de la situation actuelle du troupeau de vaches, il y a fort à parier que la récolte de veaux sera moins importante en 2024. Par conséquent, l'offre d'aliments pour animaux sera plus faible, et vous aurez moins de vaches et moins de viande de bœuf sur le marché dans les deux ou trois prochaines années", a déclaré Altin Kalo, économiste agricole pour Steiner Consulting.

Les contrats à terme sur les porcs du CME ont clôturé en demi-teinte, soutenus par le raffermissement des prix des porcs au comptant. Le prix de référence du porc d'avril a baissé de 0,075 cent à 84,825 cents la livre, se consolidant un jour après avoir atteint un sommet de quatre mois à 85,925 cents.

L'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a augmenté pour atteindre 71,48 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 28 novembre.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 87,56 dollars le quintal, en baisse de 99 cents par rapport à mardi. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction de Rashmi Aich)