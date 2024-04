Des ventes techniques, des liquidations de fonds et des inquiétudes concernant la demande ont conduit les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange à leurs plus bas niveaux plurimensuels vendredi, selon les analystes.

Les craintes concernant la propagation de la grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières ont continué à peser sur les marchés, bien que le virus n'ait pas été détecté chez les bovins.

Le ministère américain de l'agriculture a confirmé cette semaine des cas chez des vaches laitières en Caroline du Nord et dans le Dakota du Sud, étendant ainsi l'épidémie à huit États depuis la première détection dans un troupeau au Texas le 25 mars. Les négociants craignent que ces infections ne menacent la demande de viande bovine et de produits laitiers, qui proviennent tous deux du bétail.

"Le plus gros problème des marchés du bétail en ce moment est le risque de l'influence aviaire sur les vaches laitières et l'inconnu de ce qui va se passer", a déclaré Ross Baldwin, stratégiste de couverture chez AgMarket.Net.

Les analystes ont ajouté que la persistance d'une inflation élevée aux États-Unis faisait craindre que la demande de viande bovine ne soit affectée par les prix élevés.

Le contrat CME June live cattle a terminé en baisse de 2,425 cents à 171,475 et a atteint son prix le plus bas depuis le 9 janvier. Le contrat a baissé de 0,3 % pour la semaine, sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive.

Le contrat CME May feeder cattle a terminé en baisse de 3,95 cents à 234,2 et a atteint son prix le plus bas depuis le 26 décembre. Le contrat a baissé de 1,7 % pour la semaine, ce qui représente sa septième perte hebdomadaire consécutive.

"Le graphique des bovins d'engraissement est extrêmement laid", a déclaré M. Baldwin.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont également terminé en baisse, en recul par rapport aux sommets atteints par les contrats cette semaine. Les porcs maigres de juin du CME ont chuté de 3,725 cents à 102,075 cents la livre et ont atteint leur prix le plus bas depuis le 1er avril. Le contrat a chuté de 5,4 % cette semaine. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction d'Alan Barona)