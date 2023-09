La plupart des contrats à terme sur les bovins d'engraissement et les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont de nouveau atteint de nouveaux sommets mardi, l'insuffisance de l'offre américaine et les prévisions d'un marché au comptant vigoureux ayant alimenté un rallye haussier, selon les négociants.

Mais à la fin de la séance, les contrats à terme sur les bovins vivants et d'engraissement étaient mitigés en raison de prises de bénéfices et d'échanges techniques, selon les analystes.

Le marché du porc s'est principalement orienté à la hausse, dans le sillage des bovins, les contrats à terme du CME sur les porcs maigres d'octobre ayant terminé la journée en hausse de 2,722 cents à 85,275 cents la livre.

La journée a été volatile, selon les négociants, car la forte baisse des contrats à terme sur le maïs américain a soutenu les contrats à terme sur les bovins et les marchés au comptant, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont fortement chuté mardi après que le rapport mensuel du Département américain de l'agriculture sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles (WASDE) ait indiqué que les cultures n'avaient pas été autant entravées que les traders le prévoyaient par le temps chaud et sec de cet été.

La faiblesse des prix du maïs pourrait convaincre les agriculteurs de garder une plus grande partie de leurs animaux en pâture, ce qui pourrait inciter les acheteurs à payer, a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, une société de courtage basée dans l'Iowa.

Le rapport du WASDE a également stimulé les contrats à terme sur les bovins, lorsqu'il a maintenu inchangées ses prévisions pour les prix des bovins au comptant cette année et l'année prochaine, selon les analystes.

Pour le quatrième trimestre de 2023, l'USDA prévoit que le prix des bovins au comptant sera de 190 dollars par quintal. Ils se négocient actuellement à 186 dollars par quintal dans la ceinture de maïs et à 182 dollars par quintal dans les plaines, a indiqué M. Roose.

Les prix du bœuf en boîte ont baissé pour la deuxième journée - les morceaux de choix ont baissé de 2,08 dollars pour atteindre 308,03 dollars le quintal, et les morceaux sélectionnés ont baissé de 1,66 dollars pour atteindre 283,78 dollars le quintal, a indiqué séparément l'USDA.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement d'octobre du CME se sont établis à 261,250 cents la livre, en baisse de 0,200 cent. Il a atteint un nouveau sommet de 262,075 cents au cours de la séance.

Le contrat à terme d'octobre sur les bovins vivants s'est établi à 184,150 cents la livre, en baisse de 0,075 cent. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Shailesh Kuber)