Les contrats à terme sur les bovins vivants et d'engraissement du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont rebondi vendredi, la vigueur des prix au comptant ayant soutenu les marchés à terme, selon les négociants.

La demande accrue des conditionneurs de viande, ainsi que la baisse des prix des aliments pour animaux, ont maintenu les prix au comptant des bovins à un niveau élevé à un moment de l'année où ils auraient normalement baissé, ont indiqué les analystes.

"Les prix au comptant continuent d'être plus élevés que prévu", a déclaré Altin Kalo, économiste chez Steiner Group. "Le marché au comptant dicte l'orientation des prix à terme.

Le nombre d'usines de transformation a augmenté au cours des dernières années et, par conséquent, le nombre d'animaux que les conditionneurs doivent acheter, ce qui stimule la demande, a déclaré M. Kalo.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août du CME ont terminé en hausse de 0,125 cent, à 182,375 cents la livre, en baisse d'environ 2 % sur la semaine. Les contrats d'engraissement du mois d'août de la CME ont terminé en hausse de 2,5 cents à 258,65 cents la livre, en baisse de 1 % pour la semaine.

Les prix de la découpe de bœuf en boîte de choix étaient en hausse de 0,41 $ à 322,06 $ par quintal, tandis que le bœuf sélectionné était en baisse de 1,07 $ à 302,31 $ par quintal, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur les porcs maigres se sont renforcés après avoir chuté mercredi et atteint leur niveau le plus bas jeudi en raison d'une offre excédentaire de porcs et d'une faible demande.

Le rebond de vendredi des contrats à terme sur le porc a été soutenu par des achats à prix cassés et des prix de gros élevés pour la viande de porc, ont indiqué les négociants. Les valeurs des découpes de porc ont augmenté, y compris les valeurs de la carcasse, de la poitrine et du jambon.

Les contrats à terme du CME sur le porc maigre d'août se sont établis en hausse de 1,775 cents à 88,45 cents la livre, en baisse de 0,8 % pour la semaine. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres ont terminé en hausse de 0,75 cent à 70,15 cents la livre. (Reportage de Heather Schlitz ; Rédaction d'Alan Barona)