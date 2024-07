Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont terminé en hausse vendredi, dans un contexte de négociation technique avant la publication du rapport mensuel du gouvernement sur l'offre de bovins, selon les analystes.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont clôturé en baisse. Les porcs maigres se sont raffermis en raison du regain de tensions commerciales entre la Chine et l'UE, selon les négociants.

Mais ce qui a pris la plupart des opérateurs au dépourvu en fin de séance, c'est le faible taux d'abattage des bovins et des porcs vendredi, ce qui a fait craindre aux opérateurs qu'une panne technologique mondiale qui a perturbé les opérations dans de nombreux secteurs ait pu être à l'origine de ce ralentissement.

Tyson Foods, le plus grand conditionneur de viande américain, a déclaré vendredi qu'il s'efforçait de restaurer les systèmes susceptibles d'avoir été affectés.

Le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les transformateurs de porc devaient abattre 420 000 porcs vendredi, contre 448 000 la semaine précédente, tandis que les conditionneurs de viande bovine devaient abattre 103 000 têtes de bétail, contre 118 000 la semaine précédente.

Alors que deux usines porcines devaient être fermées avant l'annonce de la panne technique, le rythme d'abattage des porcs et des bovins a été beaucoup plus lent que ce à quoi le commerce s'attendait, a déclaré Rich Nelson, analyste des matières premières chez Allendale Inc.

Le ralentissement de la transformation des bovins est peut-être dû en partie au resserrement des marges des conditionneurs, a indiqué M. Nelson. Mais la panne semble avoir été un problème plus important que prévu pour les transformateurs de bœuf et de porc, a-t-il ajouté.

Après la fermeture du marché vendredi, l'USDA a également indiqué que beaucoup moins de bovins avaient été placés dans des parcs d'engraissement en juin que ne le prévoyaient les analystes, ce qui indique que moins d'animaux pourraient être prêts pour l'abattage plus tard dans l'année. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que le nombre de bovins placés dans les parcs d'engraissement en juin serait en baisse de 2,8 %, mais l'USDA a plutôt fait état d'une baisse de 7 %.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août de la CME ont terminé en hausse de 0,850 cent à 183,100 cents la livre, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'octobre les plus actifs ont augmenté de 0,450 cent à 183,475 cents la livre.

Les contrats d'engraissement d'août du CME ont baissé de 0,625 cent à 255,600 cents la livre.

Les contrats à terme du CME sur les porcs maigres d'août se sont établis en hausse de 0,22 cent à 91,575 cents la livre. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres ont terminé en hausse de 0,525 cent à 74,550 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Shailesh Kuber)