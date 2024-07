Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont grimpé jeudi, en raison de la hausse des prix sur le marché au comptant et de l'apparition de signes de vigueur dans l'économie américaine, selon les analystes du marché.

À un moment de la séance, le contrat à terme le plus actif sur les bovins vivants d'octobre a grimpé jusqu'à 189,050 cents la livre - le prix le plus élevé que le contrat ait atteint depuis le 18 octobre 2023.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont terminé la séance sur une note stable ou mitigée, même si les prix de gros du porc n'ont pas montré de signe de ralentissement.

L'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au deuxième trimestre, grâce à des gains solides dans les dépenses de consommation et les investissements des entreprises, selon les dernières données du Département américain du commerce. Par ailleurs, les données gouvernementales ont montré que l'inflation avait ralenti et que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage étaient inférieures aux attentes des analystes de Wall Street.

On a signalé au moins un échange de bovins au comptant à 190 dollars par quintal dans le Sud jeudi, soit environ 2 dollars de plus qu'une semaine plus tôt, selon les négociants. Le bond des prix sur le marché au comptant était choquant, a déclaré Rich Nelson, stratège en chef chez Allendale, Inc.

De nombreux analystes et négociants s'attendaient à ce que le marché au comptant soit relativement stable cette semaine, car les parcs d'engraissement ont été lents à vendre leurs stocks et les marges des conditionneurs de viande bovine ont continué à s'enfoncer dans le rouge.

Mais avec l'augmentation du PIB, les consommateurs en mal d'inflation peuvent se sentir plus confiants dans l'économie et voir un certain soulagement, ce qui pourrait alimenter la demande de bœuf, selon les négociants.

Jeudi après-midi, le prix de la découpe de bœuf en boîte était de 312,46 $ le quintal, en baisse de 0,22 $ par rapport à la veille, tandis que les découpes sélectionnées étaient en hausse de 1,15 $, à 295,11 $ le quintal, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août de la CME ont terminé en hausse de 2,00 cents à 188,900 cents la livre, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'octobre les plus actifs ont augmenté de 2,325 cents à 188,600 cents la livre.

Les contrats d'engraissement d'août du CME ont terminé en hausse de 1,500 cent à 258,625 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs maigres du mois d'août de la CME sont restés stables à 93,775 cents la livre. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres ont terminé en baisse de 0,225 cent à 77,800 cents la livre. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Rédaction d'Alan Barona)