Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont augmenté d'environ 2 % vendredi, les informations sur la diminution du cheptel porcin chinois ayant déclenché une série de couvertures à découvert après les fortes baisses de la semaine dernière, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins vivants ont augmenté avant le rapport mensuel du Département américain de l'agriculture sur les parcs d'engraissement, qui a été publié après la clôture du marché.

En ce qui concerne les porcs maigres, le contrat de référence de la CME pour le mois de juin s'est établi en hausse de 2,125 cents à 104,825 cents la livre. Les porcs de juillet ont augmenté de 2,125 cents pour atteindre 106,475 cents.

Le ministère chinois de l'agriculture a déclaré que le cheptel de truies du pays s'élevait à 39,92 millions de têtes à la fin du mois de mars, soit une baisse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Pékin a encouragé ses entreprises porcines, qui élèvent la moitié des porcs dans le monde, à réduire leur capacité après une expansion rapide qui a entraîné une offre excédentaire et un effondrement des prix sur plusieurs années.

Cette nouvelle "a donné aux négociants une raison de couvrir leurs positions à découvert", a déclaré Dan Norcini, négociant indépendant en bétail.

Les contrats à terme sur les bovins vivants ont terminé en hausse, mais les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont fléchi, sous la pression d'un bond des contrats à terme sur le maïs qui annonçait une hausse des coûts de l'alimentation animale.

Les bovins vivants de juin du CME ont augmenté de 0,300 cent à 175,675 cents la livre. Les prix des bovins d'engraissement de mai ont terminé en baisse de 0,550 cent, à 242,0 cents la livre.

Après la clôture, l'USDA a indiqué que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement américains en mars s'élevaient à 1,75 million de têtes, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse plus faible de seulement 7 %.

Le nombre total de bovins américains dans les parcs d'engraissement au 1er avril était de 11,8 millions de têtes, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une augmentation de 2,1 %.

Le nombre plus faible que prévu de bovins placés dans des parcs d'engraissement en mars indique une réduction du nombre de bovins prêts à être commercialisés plus tard cette année, à un moment où le cheptel bovin américain est le plus faible depuis plus de 70 ans.

"Ce rapport suggère que l'offre restreinte de bovins que nous avons constatée dans le rapport sur les stocks de bovins du 31 janvier de l'USDA va devenir un véritable facteur à la fin du troisième trimestre et certainement au quatrième trimestre de 2024", a déclaré M. Norcini.