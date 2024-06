Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont reculé jeudi par rapport au pic d'une semaine atteint lors de la séance précédente, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants se sont renforcés.

Les contrats à terme sur le porc se sont repliés après que les prix de gros du porc américain se sont repliés après un bond mardi.

Le Département américain de l'agriculture a fixé le prix de la carcasse de porc à 97,02 dollars par quintal, soit une baisse de 6,63 dollars par rapport à la fin de la journée de mardi. Les poitrines de porc ont baissé de 5,54 dollars par quintal, après avoir chuté de plus de 19 dollars par quintal mercredi.

Les porcs de juillet du CME ont baissé de 0,925 cents à 92,775 cents la livre.

L'abondance de l'offre américaine a pesé sur le marché du porc, qui a atteint son plus bas niveau depuis cinq mois la semaine dernière. Le poids moyen des porcs était de 289 livres au cours de la semaine terminée le 8 juin, en légère baisse par rapport à la semaine précédente, mais en hausse par rapport aux 279,9 livres d'il y a un an, selon les données de l'USDA.

L'USDA a indiqué jeudi que les ventes nettes de porc américain à l'exportation pour 2024 étaient de 30 100 tonnes métriques au cours de la semaine terminée le 6 juin, soit une baisse de 1 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Pour le bœuf, les ventes hebdomadaires à l'exportation de 12 000 tonnes métriques pour 2024 étaient en baisse de 28 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Les prix du bœuf en boîte ont toutefois augmenté, les morceaux de choix étant vendus à 318,31 dollars le quintal, soit 71 cents de plus que mercredi, et les morceaux sélectionnés à 299,25 dollars le quintal, soit 32 cents de plus.

Les bovins vivants du mois d'août de la CME ont gagné 1,175 cents à 179,5 cents la livre. Les bovins d'engraissement du CME ont terminé en baisse de 0,100 cent à 257,475 cents la livre. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de David Gregorio)