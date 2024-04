Les contrats à terme sur les bovins vivants et les bovins d'engraissement du Chicago Mercantile Exchange ont plongé lundi en raison de l'incertitude du marché après l'annonce d'un cas humain de grippe aviaire chez une personne ayant été en contact avec des vaches laitières infectées.

Le Texas et le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies ont signalé ce cas lundi, après que le ministère américain de l'agriculture a déclaré la semaine dernière que des échantillons de lait prélevés sur des bovins malades au Kansas et au Texas s'étaient révélés positifs à la grippe aviaire.

Bien que les autorités aient insisté sur le fait que les réserves alimentaires étaient sûres, les négociants en bétail se sont inquiétés de la réduction de la demande de la part de consommateurs craintifs, d'éventuelles mesures drastiques visant à contrôler la propagation au sein du troupeau ou de restrictions irréfléchies sur le commerce.

"Les spéculateurs se sont précipités vers la porte, craignant cette incertitude et ne sachant pas quoi faire", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group.

Les bovins vivants de juin du CME ont chuté de 4,925 cents pour atteindre 175,325 cents la livre, tandis que les bovins d'engraissement de mai ont chuté de 6,025 cents pour atteindre 242,675 cents la livre. Les deux contrats de référence ont franchi le support technique clé de leurs moyennes mobiles de 100 jours et ont clôturé à leurs niveaux les plus bas depuis plus de deux mois.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont clôturé à la hausse lundi sur la base de spéculations selon lesquelles tout impact négatif de la grippe aviaire sur les marchés des bovins se traduirait par une demande plus forte pour les produits porcins.

La plupart des contrats, y compris le contrat de juin sur les porcs maigres, ont atteint de nouveaux sommets en cours de contrat.

"La douleur du marché des bovins s'est transformée en gain pour le marché du porc", a déclaré Sterling Smith, directeur de la recherche agricole chez AgriSompo.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de juin du CME ont augmenté de 2,050 cents pour atteindre 103,500 cents la livre après avoir atteint un sommet de 104,250 cents. (Reportage de Karl Plume ; Rédaction de Vijay Kishore)