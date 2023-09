Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois au Chicago Mercantile Exchange mercredi, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants ont presque atteint leur plus bas niveau en deux semaines.

La liquidation des fonds et les ventes techniques ont fait baisser les prix, selon les courtiers. Certains participants au marché ont pris des bénéfices avant la fin du mois et du trimestre, et avant une éventuelle fermeture du gouvernement américain, ont-ils dit.

Les bovins d'engraissement d'octobre ont atteint leur prix le plus bas depuis le 24 août à 251,625 cents la livre avant de clôturer 1,625 cents plus bas à 252,250 cents la livre.

Les bovins d'engraissement de novembre les plus actifs ont terminé en baisse de 2,075 cents à 254,800 cents la livre après avoir atteint leur prix le plus bas depuis le 25 août à 254,350 cents la livre.

Pour les contrats à terme sur les bovins vivants, le contrat de décembre le plus actif a atteint son prix le plus bas depuis le 14 septembre à 187,725 cents la livre et a clôturé en baisse de 0,300 cent à 188,175 cents la livre.

Les ventes de suivi ont fait pression sur les prix, a déclaré Dennis Smith, courtier en marchandises pour Archer Financial Services.

"Hier, il s'agissait d'une journée de vidange de fonds", a déclaré M. Smith. "Il s'agit tout simplement d'une période d'abondance.

Jeudi, les négociants en bétail examineront les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation de bœuf et de porc aux États-Unis.

Le ministère américain de l'agriculture doit également publier jeudi un rapport trimestriel sur les porcs et les cochons qui, selon les analystes, devrait montrer que le cheptel national était légèrement inférieur au 1er septembre à ce qu'il était un an plus tôt. Les producteurs ont eu du mal à perdre de l'argent cette année en raison de la faiblesse des prix des porcs et des coûts opérationnels élevés.

"Nous sommes en train de liquider le troupeau", a déclaré M. Smith.

En Chine, le cheptel de truies a diminué de 0,7 % en août par rapport au mois précédent, tandis que le cheptel de femelles reproductrices a baissé de 1,9 %, selon le ministère chinois de l'agriculture et des affaires rurales. Le nombre de porcs abattus dans les grandes installations en Chine, premier producteur et consommateur de porc au monde, a augmenté de 22,1 % en août par rapport à l'année précédente.

Les porcs maigres de décembre les plus actifs du CME ont augmenté de 0,425 cent pour terminer à 72,775 cents la livre. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Shounak Dasgupta)