Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont plongé mercredi, car les tests effectués par le gouvernement américain sur le bœuf haché pour détecter le virus de la grippe aviaire risquent de nuire à la demande des consommateurs.

Le ministère américain de l'agriculture a confirmé des infections par le virus H5N1 dans 36 troupeaux de vaches laitières dans neuf États depuis la toute première détection à la fin du mois de mars. Les vaches laitières âgées sont souvent transformées en bœuf haché.

L'USDA a déclaré à la presse qu'elle ne disposait pas encore des résultats des tests effectués sur des échantillons de viande hachée prélevés dans des magasins de détail situés dans des États où des vaches ont été infectées, mais les autorités se sont déclarées convaincues que la viande était sûre.

Selon Austin Schroeder, analyste chez Brugler Marketing & Management, les fonds de matières premières ont retiré de l'argent de la table, craignant qu'un test positif sur le bœuf haché ne réduise la demande des consommateurs.

"C'est comme si l'on craignait que le pays tout entier cesse de manger quoi que ce soit d'autre que des grillons et des sauterelles", a déclaré Dan Norcini, un négociant en bétail indépendant. "Même les porcs ne peuvent pas s'échapper.

Les contrats à terme sur les bovins vivants de juin du CME ont baissé de 1,125 cents pour clôturer à 173,85 cents la livre et ont touché leur prix le plus bas depuis le 15 avril, à 172,700 cents. Les bovins d'engraissement d'août ont perdu 3,75 cents pour clôturer à 251,75 cents et ont atteint leur niveau le plus bas depuis le 16 avril à 250,275 cents.

Les contrats à terme sur le porc maigre de juin du CME ont baissé de 2,05 cents pour atteindre 100,425 cents la livre et ont atteint le prix le plus bas depuis le 1er avril à 100,325 cents.

Les prix du bœuf en boîte ont également baissé. L'USDA a indiqué que le prix de la découpe de bœuf en boîte de choix était de 293,54 $ le quintal, en baisse de 83 cents par rapport à la veille, et que le prix de la découpe de choix était de 288,07 $ le quintal, en baisse de 1,88 $.

"Les utilisateurs finaux ont peur d'immobiliser leurs stocks, craignant que les prix ne baissent encore", a déclaré M. Norcini.

Les négociants se tournent vers les vacances du Memorial Day à la fin du mois de mai, car la demande de bœuf augmente généralement au début de la saison des grillades estivales.

"Vous arrivez à une période où la demande devrait être plus forte, et votre bœuf en boîte glisse", a déclaré M. Schroeder. (Reportage de Tom Polansek ; Rédaction d'Alan Barona)