Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux mois mercredi, en raison de ventes techniques et de liquidations de fonds, les investisseurs évaluant si la demande de viande bovine allait souffrir des récentes informations sur la grippe aviaire chez les vaches laitières.

Les contrats à terme sur les bovins ont chuté depuis la semaine dernière à la suite de l'annonce d'une transmission présumée à un être humain ayant été en contact avec du bétail infecté. Bien qu'il n'y ait pas de preuve que le virus puisse être transmis par l'alimentation humaine, certains investisseurs ont vendu des contrats à terme par crainte d'une baisse de la demande de viande bovine.

"La nouvelle de la grippe aviaire est préoccupante. Mais le mouvement d'aujourd'hui était plus technique", a déclaré Doug Houghton, analyste chez Brock Associates.

"Le marché de la viande bovine s'est affaibli, mais cela n'a rien à voir avec les inquiétudes liées à la grippe aviaire. Je suis sûr que l'on craint que la grippe aviaire n'affecte les choses, même si cela ne devrait pas être le cas.

Le prix des bovins vivants de juin au CME a chuté jusqu'à 173,750 cents la livre, son niveau le plus bas depuis le 22 janvier, mais a clôturé bien au-dessus du niveau le plus bas, à 175,600 cents, en baisse de 0,775.

Les bovins d'engraissement de mai ont terminé en baisse de 2,275 cents à 242,575 cents la livre après avoir atteint leur plus bas niveau en plus de deux mois plus tôt dans la séance.

Les prix de la viande bovine ont baissé récemment après avoir atteint des sommets sur plusieurs mois il y a moins de deux semaines.

Le prix de la découpe de bœuf en boîte de choix a chuté de 2,86 $ le quintal mercredi pour atteindre 301,30 $, son niveau le plus bas depuis le 23 février, selon les données du ministère de l'Agriculture des États-Unis.

Seul un petit nombre de bovins a été échangé cette semaine sur les marchés des parcs d'engraissement dans les Plaines, à des prix stables ou plus faibles. Les analystes s'attendent à ce que les ventes à venir soient stables ou en baisse par rapport à la semaine dernière.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de la CME ont augmenté mercredi et ont atteint des sommets de contrat dans les mois d'activité. Les bonnes marges des conditionneurs, les exportations de porc solides et la bonne demande de porc ont apporté un soutien.

Les porcs de juin ont augmenté de 1,025 cents pour atteindre 104,750 cents la livre. (Reportage de Karl Plume ; Rédaction de Vijay Kishore)