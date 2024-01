Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont atteint leur plus haut niveau en deux mois mardi, grâce à la hausse des prix de gros du bœuf, et alors que le temps hivernal dans les Plaines a réduit le poids des bovins et limité le mouvement des animaux vers les usines de viande, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME pour le mois d'avril ont augmenté de 0,925 cent à 177,825 cents la livre, après avoir atteint 178,175 cents, le niveau le plus élevé du contrat depuis le 22 novembre.

Les bovins d'engraissement de mars ont augmenté de 2,375 cents pour atteindre 233,650 cents la livre.

Le froid brutal qui a suivi les tempêtes de neige dans les plaines au début du mois a stressé le bétail dans les parcs d'engraissement et limité la prise de poids. Bien que les températures aient baissé depuis, un dégel peut entraîner des enclos boueux, une autre source de stress.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a fixé le prix des morceaux de choix de bœuf mardi après-midi à 301,66 dollars par quintal, soit une hausse de 2,99 dollars par rapport à lundi et le prix le plus élevé depuis le 6 novembre. Les morceaux sélectionnés ont augmenté de 1,80 $ pour atteindre 288,38 $ le quintal.

"C'est une fonction de la météo", a déclaré Dan Norcini, un négociant en bétail indépendant, à propos des prix élevés de la viande de bœuf.

"Nous perdons du poids sur ces bovins. Ils doivent manger beaucoup de nourriture pour maintenir leur température corporelle et ont donc tendance à perdre du poids.

De même, les prix à terme du porc au CME ont été soutenus par la hausse des prix de gros du porc. L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 90,17 $ le quintal, en hausse de 1,61 $ par rapport à vendredi et au niveau le plus élevé depuis le 6 novembre.

Le prix de référence du porc d'avril du CME a augmenté de 2,700 cents mardi pour terminer à 80,325 cents, dépassant la résistance graphique de la moyenne mobile de 100 jours du contrat.

"Aujourd'hui, vous avez eu quelques achats basés sur la forte coupure d'hier après-midi", a déclaré M. Norcini. "Cela a poussé les contrats à terme au-dessus de certains niveaux techniques clés, puis les fonds spéculatifs ont commencé à couvrir les positions courtes", a-t-il ajouté.

Toutefois, les prix du porc se sont refroidis en fin de journée mardi, l'USDA fixant le prix de la découpe à 88,03 dollars, soit une baisse de 2,14 dollars.

Contrairement aux bovins, les porcs sont généralement élevés à l'intérieur, a fait remarquer M. Norcini. Le temps hivernal a tendance à ralentir temporairement le transport des porcs vers les usines de conditionnement de la viande, mais les expéditions reprennent dès que le temps se calme, ce qui peut faire baisser les prix du porc. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)