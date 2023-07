Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont atteint un nouveau sommet dans le contrat du premier mois lundi, grâce à des achats techniques et aux inquiétudes concernant le resserrement de l'offre aux États-Unis, selon les analystes.

Les bovins vivants d'août ont atteint leur plus haut niveau de contrat à 181,600 cents la livre avant de reculer pour s'établir à 180,125 cents la livre, soit 0,050 cent de moins.

Les bovins vivants d'octobre ont terminé en baisse de 0,375 cent à 182,250 cents la livre après avoir atteint un sommet de contrat la semaine dernière.

L'offre limitée de bovins continue de soutenir le marché, après que les éleveurs américains ont réduit leurs troupeaux en raison de la sécheresse et des coûts élevés des aliments pour animaux, selon les courtiers.

"Pour l'instant, il s'agit d'un marché haussier qui fait des choses haussières", a déclaré un courtier en matières premières.

Le ministère américain de l'agriculture fournira une mise à jour des stocks de bovins vendredi lorsqu'il publiera un rapport semestriel sur les stocks et des données mensuelles distinctes sur le nombre de bovins nourris.

Lundi, l'USDA a fixé le prix des coupes de choix du bœuf en boîte < BEEF-US-CH> à 306,78 dollars par quintal, soit une hausse de 0,84 dollar, tandis que les prix des coupes sélectionnées étaient plus bas.

Sur le marché des bovins d'engraissement, les contrats à terme d'août se sont établis en hausse de 2,6 cents à 249,250 cents la livre. Il s'agit d'un prix de clôture record pour le contrat.

La baisse des prix du maïs a contribué à soutenir le marché après que les prix des bovins d'engraissement aient baissé jeudi dernier, selon les courtiers.

"Il s'agit d'une belle reprise de deux jours pour les bovins d'engraissement", a déclaré un courtier.

Sur le marché des porcs maigres de la CME, les contrats à terme d'août se sont établis en baisse de 1,425 cents à 94,775 cents la livre. Les porcs d'octobre ont terminé en baisse de 1,275 cents à 82,325 cents.

La production de porc au deuxième trimestre en Chine, le plus grand consommateur et producteur de porc au monde, a augmenté de 4,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 14,4 millions de tonnes métriques, le chiffre le plus élevé depuis au moins une décennie pour cette période, selon les calculs de Reuters basés sur les données officielles. (Rapport de Tom Polansek)