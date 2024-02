Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont progressé lundi, les analystes estimant que l'offre américaine continuera à se resserrer.

Le pays comptait 11,8 millions de bovins destinés au marché de l'abattage au 1er février, en baisse par rapport aux 11,9 millions du mois précédent, mais en légère hausse par rapport à l'année précédente, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture après la fin des échanges vendredi.

Les producteurs américains ont placé 1,79 million de bovins dans des parcs d'engraissement en janvier, soit une baisse de 7,4 % par rapport à l'année précédente, a indiqué l'USDA. Les analystes avaient prévu une baisse de 11,6 %, les éleveurs ayant réduit le cheptel américain à sa plus petite taille depuis 1951 en raison de la sécheresse qui a réduit les pâturages disponibles.

"L'offre de bétail sur pied devrait continuer à se resserrer et à baisser cette année", a déclaré le Steiner Consulting Group. "La forte baisse attendue des placements devrait se poursuivre cette année, ce qui contribuera à la hausse des prix.

Le prix des bovins vivants d'avril de la CME s'est établi à 188,100 cents la livre, en hausse de 0,200 cent.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement se sont affaiblis à la suite d'un recul par rapport aux gains récents et d'un rebond des prix du maïs utilisé pour l'alimentation du bétail. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement d'avril du CME ont baissé de 1,075 cent à 258,900 cents la livre, après avoir atteint plus tôt leur prix le plus élevé depuis octobre.

L'USDA a déclaré après la fin des échanges lundi que le nombre total de livres de bœuf américain dans les entrepôts frigorifiques au 31 janvier était en baisse de 1 % par rapport au mois précédent et de 11 % par rapport à l'année dernière. Les stocks de porc congelé étaient en hausse de 10 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 10 % par rapport à l'année dernière.

Sur le marché du porc, les porcs maigres d'avril du CME ont baissé de 0,925 cent à 86,275 cents la livre. Les porcs de juin ont augmenté de 0,475 cent pour atteindre 99,850 cents et ont atteint leur prix le plus élevé depuis près d'un an.

La Chine, premier producteur et consommateur mondial de porc, comptait 40,67 millions de truies à la fin du mois de janvier, soit une baisse de 1,8 % d'un mois sur l'autre et de 6,9 % par rapport à l'année précédente, selon le gouvernement chinois. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Maju Samuel)